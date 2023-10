Il existe deux façons de calculer le montant de votre chèque mensuel de sécurité sociale pour 2024, selon Joe Elsasser, planificateur financier agréé et fondateur et président de Covisum, un fournisseur de logiciels de réclamation de sécurité sociale.

Le meilleur moyen est de prendre le montant de votre chèque de sécurité sociale actuel et d’ajouter votre prime mensuelle Medicare Part B, si elle est déduite de votre chèque. En 2023, la prime mensuelle standard de la partie B est de 164,90 $. Cependant, les bénéficiaires aux revenus plus élevés paient plus, notamment les célibataires avec un revenu de plus de 97 000 $ et les couples mariés avec plus de 194 000 $.

Ensuite, appliquez le COLA à l’intégralité de l’avantage, y compris ce que vous avez retenu pour les impôts. Ensuite, soustrayez la nouvelle prime Medicare Part B pour 2024, ainsi que les taxes au taux que vous avez retenu. L’année prochaine, la prime mensuelle standard de la partie B sera de 174,70 $. Les personnes à revenu plus élevé ayant un revenu supérieur à 103 000 $ et les couples mariés ayant un revenu supérieur à 206 000 $ paieront plus.

Cela devrait vous donner le montant de votre prestation pour l’année prochaine, selon Elsasser.

Alternativement, vous pouvez faire un calcul approximatif en prenant la prestation mensuelle que vous recevez aujourd’hui et en la multipliant par 1,032.

« Ce serait un calcul approximatif, mais c’est une estimation raisonnable », a déclaré Elsasser.