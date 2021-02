Voici le message adorable de Satyadeep Misra pour Masaba Gupta

Le créateur de mode Masaba Gupta et l’acteur Satyadeep Misra se fréquentent depuis un certain temps. Le couple amoureux n’hésite pas à s’exprimer mutuellement sur les réseaux sociaux. Plus récemment, la créatrice de mode a partagé une photo de son amant sur des histoires Instagram. En un clin d’œil, on peut voir Satyadeep en train de méditer dans un t-shirt noir à col rond imprimé. La créatrice a ajouté un emoji d’homme méditant, pour transmettre son message. L’acteur, d’autre part, a partagé l’histoire sur sa poignée avec la légende: « J’ai un harceleur tôt le matin » avec un emoji de bisou.

Tous les deux avaient sonné le nouvel an ensemble chez la mère de Masaba, la maison de Neena Gupta à Mukteshwar. Ils avaient également partagé une photo mignonne d’eux-mêmes le 1er janvier. Sur l’image, on peut voir le magnifique couple se jumeler en noir alors qu’ils posent devant la maison de Neena. Masaba porte un t-shirt noir à manches longues avec un pantalon de survêtement de la même couleur tandis que Satyadeep porte une paire de bas noirs avec une veste à capuche assortie. Le duo a partagé la même photo avec la même légende sur leurs poignées respectives. Souhaitant les voeux du Nouvel An à leur insta fam, ils ont écrit: «Bonne année des montagnes! Rester heureux. Reste en bonne santé. Et le reste suivra ».

Leur photo a été très appréciée des internautes et de leurs amis de l’industrie. Beaucoup de gens ont laissé tomber le cœur et le feu des emoji en signe de reconnaissance. Leurs amis de l’industrie, notamment Dia Mirza, Suchitra Pillai, Rytash, Rhea Kapoor, Pooja Dhingra, entre autres, ont également exprimé leur amour dans les commentaires.

Récemment, Masaba et Satyadeep ont été vus ensemble dans une émission Netflix intitulée Masaba Masaba. Le spectacle comme son nom l’indique est basé sur la vie de Masaba. Réalisé par Sonam Nair, le spectacle met également en vedette Neena Gupta. Dans l’émission dramatique biographique, Satyadeep est vu jouer le rôle de l’ex-mari de Masaba.