Voici le Google Pixel Fold sous forme de rendu

Nous entendons parler des plans de Google pour entrer dans le segment des smartphones pliables depuis un moment maintenant et @OnLeaks est ici avec le dernier lot de rendus pour le prétendu Pixel Fold et plus de spécifications divulguées.

Pixel Fold devrait être lancé en mai 2023 et nous pouvons voir qu’il apporte un langage de conception familier inspiré de la série Pixel 7 avec une visière de caméra à l’arrière abritant trois caméras comme sur le Pixel 7 Pro. Le design rappelle également l’Oppo Find N avec des dimensions similaires.

Pixel Fold mesurera 158,7 x 139,7 x 5,7 mm (8,3 mm avec la bosse de la caméra arrière) dans son état déplié et OnLeaks pense que l’écran principal arrivera à 7,69 pouces. Nous pouvons voir des cadres sensiblement épais sur l’écran intérieur ainsi qu’une caméra perforée sur le côté droit. L’écran de couverture devrait atteindre environ 5,79 pouces et comportera également une caméra selfie à perforation centrée.

Pixel Fold sera probablement alimenté par le chipset Tensor G2 avec 12 Go de RAM en standard et plusieurs options de stockage et Android 13 prêt à l’emploi. Le téléphone sera probablement disponible dans les couleurs argent et noir avec un prix de départ de 1 799 $. Nous obtenons également des informations sur la prise en charge possible du stylet.

La source