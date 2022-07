Voici le Galaxy Z Flip 4

Le mois d’août n’est que dans quelques semaines et le compte à rebours officiel du prochain grand événement Samsung Unpacked, où nous nous attendons à voir le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4, approche. Grâce aux images qui ont fui, nous obtenons un look de profil propre du Flip 4 dans une belle couleur violette.

Les photos arrivent de 91 Mobiles et montrez le “Next Galaxy” de Samsung. Si vous avez déjà fait défiler pour voir l’appareil et que vous êtes de retour ici en vous demandant ce qu’il y a de nouveau, eh bien, j’aimerais avoir plus à vous dire.

Parlons de ce que nous voyons dans ce Galaxy Z Flip 4.

Tout d’abord, nous n’imaginions pas une situation où Samsung changerait radicalement le Flip 4 du Flip 3. Les rendus CAO précédemment publiés du Flip 4 montraient un appareil familier qui devrait comporter des améliorations internes, peut-être un système de charnière amélioré, et c’est à peu près tout. .

Dans la comparaison ci-dessous du Flip 3 au Flip 4, vous devriez être en mesure de choisir une poignée de changements. Les boutons, pour un, semblent plus gros ou plus cliquables ou plus prononcés, quelque chose. Cela peut être dû au fait que les côtés de l’appareil semblent avoir un mur global plus plat, ou vous savez, éclairage. La bosse de la caméra est également plus visible, et peut-être que cette charnière est effectivement modifiée.

Quels que soient les changements mineurs, les chances qu’il s’agisse d’un autre excellent pliable sont élevées. Samsung est si doué pour ce truc pliable et je ne vois que du poli et des améliorations ici.