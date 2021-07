Voici le contenu de l’accord bipartite sur les infrastructures de 550 milliards de dollars

Le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell rencontre les sénateurs Mitt Romney, Susan Collins, Rob Portman, Bill Cassidy et Lisa Murkowski se réunissent dans le bureau de McConnell au Capitole le mercredi 28 juillet 2021.

Après des semaines de marchandage à huis clos, un groupe bipartite de sénateurs est finalement parvenu mercredi à un accord sur les détails clés d’un vaste projet de loi sur les infrastructures qui comprendra 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses.

La législation injecterait des fonds fédéraux dans des projets d’infrastructure physique tels que des routes, des ponts, des voies ferrées, des systèmes d’eau potable et d’eaux usées, ainsi que l’expansion de l’Internet haute vitesse et des infrastructures liées au climat. La Maison Blanche a déclaré que les investissements créeraient en moyenne 2 millions d’emplois par an dans le cadre du programme du président Joe Biden.

Des détails importants sont inconnus sur le projet de loi, qui n’a pas encore été publié dans son intégralité, en particulier en ce qui concerne ses compensations. Voici ce que nous savons jusqu’à présent, selon une fiche d’information de la Maison Blanche :