Voici le char de combat principal avancé Challenger 3

“Le programme Challenger 3 fournira le meilleur char de l’OTAN… et fournira un char de combat principal numérique et compatible réseau, offrant au soldat une capacité révolutionnaire”, a déclaré Rory Breen, directeur de la stratégie et futur commercial chez RBSL, Briser la défense signalé .

Comme prévu, le Challenger 3 est dominé par sa nouvelle tourelle armée du 120mm de Rheinmetall L55A1 canon à âme lisse. Celui-ci remplace le canon rayé L30A1, du même calibre, que l’on retrouve dans l’actuel Challenger 2. Cette nouvelle arme assure une plus grande vitesse initiale – le projectile quitte le canon plus rapidement et offre un degré de pénétration et, dans certains cas, une portée améliorés.

Le Challenger 3 est fourni avec un ensemble optique/ciblage identique à celui des véhicules de combat d’infanterie à chenilles Ajax de l’armée britannique. Cela comprend le Thales Orion et le Day/Night Gunner And Panoramic Sight (DNGS T3). Une fois de plus, cela devrait apporter des avantages en termes de logistique et de coûts. Ces capteurs font partie d’un concept d’architecture ouverte, ou de ce que le fabricant décrit comme une tourelle numérisée, ce qui signifie que le matériel et les logiciels pourront facilement s’adapter à de nouveaux systèmes, bien plus rapidement et de manière plus économique que par le passé.