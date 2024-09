Voici le calendrier complet de diffusion de « The Penguin » : découvrez quand de nouveaux épisodes arrivent sur Max

Bien que « The Penguin » ait été diffusé pour la première fois sur HBO et Max le 19 septembre, HBO change les choses pour le reste de la saison.

« The Penguin » nous ramène à Gotham City, version Matt Reeves, pour nous raconter une nouvelle histoire qui se déroule dans le milieu criminel de la ville. Robert Pattinson n’est cependant pas là ; il faudra attendre « The Batman 2 » pour voir notre dernier Dark Knight en live-action revenir en action.

Cette saga policière épique est centrée sur Oz Cobb (Colin Farrell). Se déroulant dans les semaines qui suivent les événements de « The Batman », cette série dérivée explore l’ascension au pouvoir de l’un des nombreux ennemis de Bruce Wayne. Et après la première de cette saison, « The Penguin » semble bien parti pour gagner une place dans notre liste des meilleures séries Max.

Si vous êtes impatient de voir quelle sera la prochaine étape d’Oz Cobb, voici le calendrier complet de sortie des épisodes de « The Penguin » afin que vous sachiez quand le reste de la série sortira.

Calendrier de sortie de « Le Pingouin »

(Crédit photo : Macall Polay/HBO)

Bien que le tout premier épisode ait été diffusé jeudi dernier (19 septembre) et ait été rediffusé au cours du week-end (voici comment regarder « Le Pingouin » si vous l’avez manqué), les nouveaux épisodes seront diffusés dans un créneau différent.

À l’avenir, de nouveaux épisodes de « The Penguin » seront diffusés sur HBO et Max le dimanche soir à 21 heures HE/HP ; voici le calendrier de diffusion complet pour que vous sachiez quand chaque nouveau chapitre sort :

« Le Pingouin » épisode 1 – Jeudi 19 septembre

« Le Pingouin » épisode 2 – Dimanche 29 septembre

« Le Pingouin » épisode 3 – Dimanche 6 octobre

« Le Pingouin » épisode 4 – Dimanche 13 octobre

« Le Pingouin » épisode 5 – Dimanche 20 octobre

« Le Pingouin » épisode 6 – Dimanche 27 octobre

« Le Pingouin » épisode 7 – Dimanche 3 novembre

« Le Pingouin » épisode 8 – Dimanche 10 novembre

Aurons-nous droit à la saison 2 de « Le Pingouin » ?

(Crédit photo : Macall Polay/HBO)

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas si « The Penguin » restera une série limitée et unique ou non, car HBO n’a fait aucune déclaration officielle sur l’avenir de la série.

Cependant, vous ne pouvez pas avoir plus de cette incarnation particulière d’Oz Cobb sans, eh bien, l’acteur jouant Oz Cobb, et à en juger par les commentaires récents, il n’est pas clair si Colin Farrell est désireux de revenir en raison de l’intensité de la série.

Parler à Film Total,On a demandé à Farrell s’il était prêt à enfiler les prothèses et à se remettre dans la peau d’Oz Cobb. Bien qu’il ait déclaré que jouer le rôle était « une expérience puissante », il n’avait pas l’air aussi enthousiaste à l’idée d’un retour : « Je ne sais pas, mec », a-t-il dit. « Ne vous méprenez pas, j’ai adoré ça, mais ça m’a un peu énervé.

« Lauren [LeFranc, « The Penguin » showrunner] « Il m’a dit : « Écoute, si je pouvais trouver une solution qui ait du sens, est-ce que tu en parlerais ? » Et j’ai répondu : « Absolument ». Et peut-être que dans un an, je le ferais. Mais quand j’ai fini, je me suis dit : « Je ne veux plus jamais remettre ce foutu costume et cette foutue tête », a ajouté Farrell.

Faut-il regarder « Le Pingouin » en streaming ?

(Crédit image : Avec l’aimable autorisation de Max)

En un mot, oui. Sur le plan critique, la série se porte très bien : mon collègue Malcolm McMillan a décrit « Le Pingouin » comme une série Max à ne pas manquer et l’a qualifiée de « l’une des meilleures séries de l’année jusqu’à présent »… et la série a également reçu de nombreux éloges de la part des autres téléspectateurs.

Au moment de la rédaction de cet article, « Le Pingouin » a une note de 94 % des critiques et un score d’audience de 89 % sur le site d’agrégation de critiques, Tomates pourriesavec le consensus critique du site qui dit : « Représentant Gotham à travers des coups de poing brisants plutôt que des onomatopées éclatantes, « The Penguin » est une saga policière ancrée dans la réalité, rendue plus sérieuse par Colin Farrell et une Cristin Milioti qui vole la vedette ».

Vous avez besoin d’un aperçu rapide de ce que disent ces critiques positives ? Eh bien, Le GardienLucy Mangan a donné à la série une note parfaite de 5 étoiles, la qualifiant de « bête astucieuse et puissante » et de série remplie « de suffisamment d’action et de cœur pour capturer les fans existants et en créer beaucoup d’autres ».

Besoin d’un autre avis ? EmpireLe scénariste Amon Warmann a attribué à la série une note de 4 étoiles, affirmant que « The Penguin est un spin-off qui rend ce retour à Gotham à la fois nécessaire et mérité, avec d’excellentes performances de Colin Farrell et Cristin Milioti ».