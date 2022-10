Voici l’application Google Pixel Watch

Nous vous avions dit que nous continuerions à rafraîchir le lien que Fitbit a partagé pour nous aider à configurer une Pixel Watch et bien, c’est maintenant en ligne. Vous pouvez installer l’application Pixel Watch immédiatement, avant que Google ne montre complètement l’appareil.

Il n’est pas vraiment nécessaire de l’installer pour le moment, car aucun de nous n’a la montre. Cependant, vous pouvez aller de l’avant et vous préparer au moment où vous pourrez gifler une montre Google Pixel Watch au poignet. Vous pourrez probablement en pré-commander un ici dans quelques minutes.

La liste des applications montre l’interface utilisateur de cette application compagnon Google Pixel Watch. Vous pouvez voir l’écran principal (ci-dessus) avec des boutons pour changer les cadrans de la montre, ajuster les tuiles et modifier les paramètres de notification et les connexions de votre compte Google. Il affiche l’état de votre montre, y compris la batterie et la connexion.

Le concepteur du cadran de la montre a l’air assez élégant, avec de nombreuses options de couleurs disponibles, différentes configurations de lunette dans un cadran de montre et des moyens simples de changer de complication. Il y a aussi une bascule pour la trotteuse sur le cadran de la montre vu ici.

Enfin, la description dans la liste mentionne l’installation et la gestion des applications à l’aide de l’application compagnon et la configuration d’un opérateur mobile.

Nous sommes à quelques minutes !

Lien Google Play: Montre Google Pixel