Voici l’application d’appareil photo d’Adobe pour les photographes sérieux

Adobe travaille sur une application d’appareil photo conçue pour faire passer la photographie de votre smartphone au niveau supérieur.

D’ici un an ou deux, la société prévoit de lancer une application qui marie l’intelligence informatique des téléphones modernes avec les commandes créatives que les photographes sérieux désirent souvent, a déclaré Marc Levoy, qui a rejoint Adobe il y a deux ans en tant que vice-président pour aider à diriger l’effort.

Levoy a des références impeccables : il était auparavant un chercheur de l’Université de Stanford qui a inventé le terme de photographie computationnelle et a aidé à diriger l’équipe respectée de l’application de caméra Pixel de Google.

“Ce que j’ai fait chez Google, c’est démocratiser la bonne photographie”, a déclaré Levoy dans une interview exclusive. “Ce que j’aimerais faire chez Adobe, c’est démocratiser la photographie créative, où il y a plus une conversation entre le photographe et l’appareil photo.”

En cas de succès, l’application pourrait étendre la révolution des smartphones de la photographie au-delà des capacités grand public qui sont au centre des préoccupations d’entreprises comme Apple, Google et Samsung. La photographie computationnelle a fait des merveilles pour améliorer la qualité d’image des petits appareils photo pour smartphones physiquement limités. Et il déverrouille des fonctionnalités telles que l’assemblage panoramique, le mode portrait pour flouter les arrière-plans et les modes nuit pour une meilleure qualité la nuit.

Application appareil photo “dialogue” avec le photographe

Adobe ne crée pas une application pour tout le monde, mais plutôt pour les personnes prêtes à faire un peu plus d’efforts pour obtenir la photo qu’elles veulent, quelque chose qui correspond aux passionnés et aux professionnels qui sont souvent déjà clients des logiciels de photographie Photoshop et Lightroom d’Adobe. . Ces photographes sont plus susceptibles d’avoir de l’expérience avec les réglages traditionnels de l’appareil photo tels que l’autofocus, la vitesse d’obturation, la couleur, la distance focale et l’ouverture.

Plusieurs applications de caméra, comme Appareil photo ouvert pour Android et Halide pour iPhone, offrent des commandes manuelles similaires à celles des caméras traditionnelles. Adobe lui-même en a certains dans sa propre application pour appareil photo, intégrée à son application mobile Lightroom. Mais avec sa nouvelle application d’appareil photo, Adobe se dirige dans une direction différente – plus d’un “dialogue” entre le photographe et l’application d’appareil photo lors de la prise d’une photo pour obtenir la photo souhaitée.

Adobe vise “les photographes qui veulent réfléchir un peu plus attentivement à la photo qu’ils prennent et qui sont prêts à interagir un peu plus avec l’appareil photo pendant qu’ils la prennent”, a déclaré Levoy. “Cela ouvre simplement beaucoup de possibilités. C’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire et quelque chose que je peux faire chez Adobe.”

En revanche, Google et ses concurrents de smartphones ne veulent pas confondre leur public plus grand public. “Chaque fois que je proposerais une fonctionnalité qui nécessiterait plus qu’une simple pression sur un bouton, ils disaient:” Concentrons-nous sur le consommateur et la pression sur un seul bouton “”, a déclaré Levoy.

Fonctionnalités et idées de l’application Adobe Camera

Levoy ne sera pas encore épinglé sur les fonctionnalités de son application, bien qu’il ait déclaré qu’Adobe travaillait sur une fonctionnalité pour supprimer les reflets gênants des photos prises à travers les fenêtres. L’approche d’Adobe ajoute de nouvelles méthodes d’intelligence artificielle au défi, a-t-il déclaré.

“J’aimerais pouvoir supprimer les reflets de la fenêtre”, a déclaré Levoy. “J’aimerais expédier ça, parce que ça ruine beaucoup de mes photos.”

Mais il existe de nombreux domaines dans lesquels Levoy s’attend à des améliorations :

“Relighting” une image pour se débarrasser des problèmes tels que les ombres dures sur les visages. Le capteur lidar de l’iPhone ou d’autres moyens de créer une “carte de profondeur” 3D de la scène peuvent aider à indiquer à l’application où prendre de telles décisions d’éclairage de la scène.

Une nouvelle approche de la “superrésolution”, la génération informatique de nouveaux pixels pour essayer d’offrir des photos de plus haute résolution ou plus de détails lors du zoom numérique. Zoom super résolution de Google combine plusieurs plans à cette fin, tout comme l’outil d’amélioration d’image basé sur l’IA d’Adobe, mais les approches multi-images et IA pourraient être fusionnées, a déclaré Levoy. “Adobe travaille à l’améliorer, et je travaille avec les personnes qui ont écrit cela”, a-t-il déclaré.

Fusionner plusieurs prises de vue en un seul montage photo numérique avec les meilleurs éléments de chaque photo, par exemple, s’assurer que tout le monde sourit et que personne ne clignote des yeux dans une photo de groupe. C’est une technologie difficile à faire fonctionner de manière fiable : “Google l’a lancé dans Google Photos il y a longtemps. Bien sûr, nous l’avons relancé après que les gens ont commencé à publier toutes sortes de créations horribles”, a déclaré Levoy.

Les méthodes de vidéo computationnelle – appliquant les mêmes astuces à la vidéo que celles qui sont maintenant courantes avec les photos – “ont à peine été égratignées”, a déclaré Levoy. Par exemple, il aimerait voir un équivalent de la fonctionnalité Google Pixel Magic Eraser pour supprimer également les distractions des vidéos. La vidéo ne fait que gagner en importance, comme l’illustre la montée en puissance de TikTok, a-t-il déclaré.

Des photos qui s’adaptent aux écrans où les gens les voient. Les gens préfèrent naturellement plus de contraste et des couleurs plus riches lorsqu’ils voient des photos sur de petits écrans de téléphone, mais cette même photo sur un ordinateur portable ou un téléviseur peut sembler criarde. Le format de fichier DNG d’Adobe pourrait permettre aux ajustements basés sur la visionneuse de composer ces ajustements vers le haut ou vers le bas en fonction de leur présentation, a déclaré Levoy.

Un mélange d’images réelles et d’images synthétiques comme celles générées par le système DALL-E AI d’OpenAI, une technologie que Levoy qualifie d'”incroyable”. Adobe a un fort intérêt pour la créativité, et les images générées par l’IA pourraient être invitées non seulement avec du texte, mais avec vos propres photos, a-t-il déclaré.

Les photographes professionnels peuvent être pointilleux

Le succès d’Adobe n’est pas garanti. Un marché plus exigeant de photographes sérieux est moins susceptible de pardonner les problèmes de photographie informatique qui peuvent apparaître lors d’actions telles que la fusion de plusieurs images en une seule ou le flou artificiel d’arrière-plans, par exemple.

Dans le même temps, les applications d’appareil photo grand public fournies avec les téléphones se sont régulièrement améliorées, ajoutant des fonctionnalités telles que les formats d’image brute de calcul pour une plus grande flexibilité d’édition. Et Adobe n’obtient pas tout à fait le niveau d’accès au matériel de l’appareil photo qu’un fabricant de téléphones, ce qui pose des problèmes de performances.

Mais Levoy est clairement captivé par ce que la photographie computationnelle peut apporter.

“Cela devient juste excitant”, a déclaré Levoy. “Nous n’avons pas atteint la fin de cette route.”