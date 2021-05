Voici l’actualité de Wear OS que j’attendais

Whoa, Google vient de lâcher une énorme bombe portable sur Google I / O. Annoncé ce matin, Google travaille avec Samsung sur une plate-forme unifiée entre le système d’exploitation Wear de Google et les systèmes portables Tizen de Samsung. Qu’est-ce que ça veut dire? Une plate-forme entièrement repensée qui devrait proposer une toute nouvelle expérience portable pour les utilisateurs d’Android.

Google met en évidence trois domaines clés pour cette plate-forme unifiée. Ces domaines incluent une meilleure autonomie de la batterie, des performances globales du système, une meilleure plate-forme pour les développeurs et leurs applications, ainsi qu’une nouvelle expérience consommateur qui offre un suivi de «santé et fitness de classe mondiale».

En plus des améliorations et des modifications génériques, Google mentionne une meilleure fonctionnalité de raccourci, comme une action de double pression rapide pour accéder à votre dernière application, ainsi qu’une expérience d’application remaniée avec Material Design.

De nouveaux outils, comme une API Tiles et un éditeur de conception de cadrans de montre conçus par Samsung, facilitent le développement de nouvelles expériences sur les appareils portables. Des applications nouvelles et reconstruites de développeurs tels que Strava, adidas Running, Bitmoji et bien d’autres arrivent sur la plate-forme.