Voici la vraie raison pour laquelle les femmes ont ce petit chien

En ce qui concerne l’anatomie – en particulier l’anatomie féminine – aucune partie du corps n’a peut-être autant dérouté Internet que le chien du ventre.

Chaque fois que quelqu’un publie un article sur les grosses femmes, il a tendance à se déplacer autour de son abdomen – et un nombre étrange de personnes faire poster à ce sujet ― d’autres sont prompts à sonner en ce sens que « ce n’est pas la graisse, c’est l’utérus ».

Prenez, par exemple, plus tôt cette année, lorsqu’un homme a posté quelques photos du chien sur des femmes au hasard et a déclaré: « Au nom de tous les hommes, nous détestons ça. »

Le message a explosé et l’homme a été, à juste titre, ridiculisé pour sa déclaration stupide et générale. Beaucoup d’hommes amour le chien et s’est battu pour cela : « [We] Je n’ai jamais autorisé ce clown à parler en notre nom », a répondu un type. Les femmes ont également réagi : « Au nom des femmes, nous nous en foutons. »

Mais comme d’habitude, lorsque ces choses sont publiées, de nombreuses personnes sont intervenues pour faire savoir à l’homme qu’il était mal informé : « C’est littéralement notre utérus. Apprenez l’anatomie humaine », a déclaré une femme.

Image ouverte modale Plus tôt cette année, un homme sur Facebook a été ridiculisé à juste titre pour avoir déclaré que tous les hommes détestaient le chien.

La « graisse du ventre est littéralement l’utérus » [or uterus] » est une affirmation persistante et populaire : en 2020, l’influenceuse santé et diététiste Colleen Christensen a posté une image sur son compte Instagram No Food Rules rassurant ses abonnés « que [the] la bosse au bas de votre ventre est votre utérus.

Christensen a partagé à quel point elle était frustrée de ne pas pouvoir avoir un ventre plat jusqu’à ce qu’un ami la mette à l’aise en lui expliquant que «cette bosse, ce sont des organes».

Comme Christensen l’a vite appris dans sa section de commentaires, ce n’est pas vraiment le cas : Organes internes faire occupent de la place dans votre corps, mais l’utérus – un organe creux et à parois épaisses où le fœtus se développe pendant la grossesse – est situé dans le bassin féminin entre la vessie et le rectum, pas dans l’estomac. (Au crédit de Christensen, elle a ensuite mis à jour son message avec plus d’informations pour ses abonnés.)

Dr Lisa Erlanger, un professeur clinicien de médecine familiale à la faculté de médecine de l’Université de Washington, nous l’a expliqué plus en détail dans une interview par courrier électronique : « La partie osseuse contient l’utérus et les ovaires », a-t-elle déclaré. « Les hanches sont plus larges et inclinées différemment chez les femmes, ce qui donne naturellement un aspect différent, mais l’utérus ne se trouve généralement pas dans ce que nous considérons comme le ventre. »

Il existe également de nombreuses autres structures corporelles dans cette région dont nous avons besoin, a déclaré Dre Stéphanie Trentacoste McNally, le directeur des services OB-GYN à l’Institut Katz pour la santé des femmes.

« Dans cette partie de notre anatomie, il y a de nombreuses couches, de la peau aux fascia » qui est le tissu solide qui vous maintient ensemble – les muscles, les nerfs, les vaisseaux sanguins, le tissu conjonctif et la graisse », a-t-elle déclaré au HuffPost.

Image ouverte modale Maria Korneeva via Getty Images La précipitation pour expliquer la graisse du ventre (« Ce n’est pas de la graisse, c’est en fait quelque chose d’utile ! ») montre à quel point nous sommes mal à l’aise avec la graisse corporelle en général.

Mais fondamentalement, votre utérus ne contribue pas à un renflement visible, sauf si vous êtes enceinte, en post-partum ou si vous avez une tumeur. Les fibromes utérins, par exemple, peuvent provoquer une hypertrophie de l’utérus, entraînant un renflement visible.

« L’utérus a au moins la taille d’un poing et peut être plus gros en cas de problèmes médicaux comme les fibromes et l’endométriose, et les ovaires peuvent avoir des kystes bénins qui prennent de la place », a expliqué Erlanger.

Cela dit, différentes étapes du cycle menstruel peuvent affecter la digestion et l’équilibre hydrique, ce qui peut modifier l’apparence du corps, en particulier de l’abdomen, selon Erlanger.

Si vous avez subi une intervention chirurgicale, la peau peut guérir d’une manière qui crée également un chien, a déclaré Trentacoste McNally : Par exemple, environ 30 % de tous les bébés aux États-Unis sont nés par césarienne et la cicatrice de cette procédure peut tirer la peau et créer une forme différente au niveau abdominal.

En fin de compte : vous n’avez pas besoin de justifier le chien.

La précipitation pour expliquer la graisse du ventre – « Ce n’est pas de la graisse ; c’est en fait quelque chose d’utile ! – montre à quel point nous sommes mal à l’aise avec la graisse corporelle en général. Le fait est qu’il est tout à fait normal que les femmes aient plus de tissu adipeux dans la région de l’estomac que les hommes.

« Sous l’influence des ovaires, le corps a généralement un pourcentage de graisse corporelle plus élevé », a déclaré Erlanger. « On pense que cela sert à protéger la reproduction. »

À la ménopause, on pense que la graisse du ventre protège les os, l’humeur, la fonction sexuelle et même la santé cérébrale et cardiaque en continuant à produire de petites quantités d’œstrogènes, a-t-elle expliqué.

Quoi qu’il en soit, il n’y a rien de mal à ce que la graisse abdominale soit simplement de la graisse abdominale.

« Les personnes sans utérus ont aussi des poches sur le ventre, et l’arrière de mon bras a de la graisse, et il n’y a pas d’utérus là-bas », a déclaré Erlanger.

Les fluctuations de poids au cours de notre vie sont très courantes et, en général, il est plus sain de vivre selon la taille et la forme de votre corps que d’essayer de le rendre plus petit ou de le rendre différemment, a-t-elle ajouté.

En fin de compte, selon nos médecins ? Ce n’est pas acceptable d’avoir un chien parce qu’il y a un utérus là-bas. C’est tout simplement normal d’avoir un chien sur le ventre.