Le modus operandi de Washington est “créer un problème, blâmer le pays cible, imposer des sanctions, étendre son influence”

Les États-Unis envisagent de sanctionner la Chine comme moyen de dissuasion d’attaquer Taïwan, selon les médias. Washington justifie toujours les sanctions économiques en évoquant une menace militaire ou sécuritaire contre les États-Unis ou l’un de ses alliés. Ensuite, il s’emploie activement à prouver la légitimité de la menace – ou à en créer l’illusion.

Un de ces cas concernait le voyage de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taipei cet été, qui était une provocation gratuite de la Chine à un moment où les États-Unis sont activement impliqués dans l’armement, la formation et le financement de combattants contre la Russie dans le conflit ukrainien. Ce même plan pour intensifier les tensions contre les ennemis géopolitiques de Washington a été utilisé partout dans le monde, de l’Amérique latine au Moyen-Orient.

La formule est simple. Trouvez et soutenez des groupes d’opposition ou des gouvernements, que ce soit dans les pays cibles ou à leur frontière, qui sont prêts à faire les enchères de Washington en échange d’avantages (ou de promesses de ceux-ci). Si le pays cible réagit, il est qualifié par l’Occident de “répression” ou une attaque, qui ouvrent commodément la porte au déploiement de divers outils dans l’arsenal occidental pour l’hégémonie mondiale – tout cela au nom de la défense de la liberté, de la démocratie et des droits de l’homme, bien sûr.















Les responsables de Washington étaient pleinement conscients que le voyage de Pelosi à Taïwan risquait fort de provoquer une réponse militaire de la Chine. Une telle réaction aurait été exploitée par l’Occident – ​​ce que Pékin a sans doute compris lorsqu’il a refusé de mordre à l’hameçon. Mais cela n’a pas empêché les États-Unis d’aller de l’avant de toute façon en envisageant des sanctions punitives comme si la retenue de la Chine n’avait pas seulement été testée et prouvée, ou que la politique officielle des États-Unis ne reconnaissait pas officiellement que Taiwan faisait effectivement partie de la Chine. Washington semble déterminé à tirer parti de son accord de défense de longue date pour vendre des armes à Taipei afin de donner l’impression que Taïwan est un pays distinct qui doit se défendre contre la Chine alors qu’en réalité il n’est pas reconnu comme souverain par les Nations Unies, les États-Unis, ou le droit international.

Et maintenant, Washington construit le récit selon lequel Taiwan est la nouvelle Ukraine – le petit gars décousu qui tient tête au géant d’à côté qui a besoin que Captain America vienne à son secours. Ces optiques ont permis à Washington de vendre pour 1,1 milliard de dollars d’armes à Taïwan, à la suite d’une précédente commande de 2,37 milliards de dollars en 2020 qui n’a pas encore été exécutée dans le cadre d’un arriéré de 14 milliards de dollars.

L’administration du président Joe Biden travaillerait également sur un ensemble de sanctions qui toucheraient le secteur chinois de la fabrication de technologies grand public, selon Reuters, citant la complexité des enchevêtrements de la chaîne d’approvisionnement mondiale avec l’économie américaine. Il semble que les sanctions soient toujours la fin du jeu pour Washington, de la même manière que les interventions militaires étrangères visent en fin de compte à stimuler l’économie américaine par le biais du complexe militaro-industriel ou de l’implantation éventuelle d’intérêts économiques américains.

Les sanctions font également basculer les règles du jeu économiques mondiales en faveur de Washington en dissuadant les pays dont les entreprises font des affaires avec les États-Unis ou en dollars américains de s’engager avec des pays sanctionnés par les États-Unis. Même l’UE, un allié proche, se voit régulièrement obligée d’abandonner ses relations commerciales ou ses ambitions – avec la Russie, l’Iran et Cuba, par exemple – en raison de la pression des sanctions américaines.















L’impact des sanctions contre la Chine sur l’UE serait dévastateur, en particulier à la lumière du coup économique que le bloc a déjà subi des sanctions anti-russes frappant son propre approvisionnement en énergie russe bon marché après avoir été poussé par Washington à être solidaire avec l’Ukraine. La Chine est l’un des principaux clients de l’Allemagne, et Berlin fait déjà face à une quasi-désindustrialisation en raison de l’impact des sanctions anti-russes sur son secteur industriel. Washington a précédemment émis des exemptions à ses propres restrictions pour les entités américaines. Par exemple, même dans le cas de ses sanctions contre Moscou, «les États-Unis émettent un certain nombre « d’avis d’opérations autorisées et de licences générales » pour protéger certaines entreprises cibles des mesures économiques sévères contenues dans les sanctions », selon un rapport de LexisNexis. Mais la voie vers une telle exemption des sanctions américaines pour les entités étrangères est moins claire. Dans le cas du pétrole russe, par exemple, l’UE dépend des bonnes grâces de Washington si elle veut continuer à importer du carburant russe sanctionné par les États-Unis. Donc, fondamentalement, Washington peut utiliser les restrictions pour contrôler et dicter le commerce dans l’UE et au-delà. À moins, bien sûr, qu’un nombre suffisant de pays en aient marre et recherchent un système alternatif. C’est exactement ce qui semble évoluer à la suite des sanctions occidentales liées à l’Ukraine, avec la Russie, la Chine, l’Iran et le Sud mondial approfondissant la coopération qui pourrait finalement contourner la sphère financière occidentale.

Il n’est pas surprenant que les discussions sur les sanctions contre la Chine interviennent à la suite d’une visite du département d’État américain à Mexico ce mois-ci, pour présenter la fabrication mexicaine de semi-conducteurs dans le cadre d’un investissement de 50 milliards de dollars qui faciliterait l’indépendance des États-Unis par rapport à environ 1 milliard de dollars de semi-conducteurs qui L’Amérique importe chaque année de la Chine. Les États-Unis s’efforcent de protéger leurs propres intérêts – comme tout pays devrait le faire. Il est clairement disposé à tout mettre en œuvre pour maximiser sa compétitivité mondiale. Peut-être qu’un de ces jours ses alliés commenceront à emboîter le pas et à faire strictement ce qui est le mieux pour eux et leurs propres citoyens, même si cela signifie diversifier leurs intérêts loin de ceux de Washington.