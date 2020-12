Harry Potter pimente avec quelques questions enflammées.

Sur la finale de la saison épisode de Hot Ones, qui a chuté le jeudi 3 décembre Daniel Radcliffe assis sur la sellette avec Sean Evans et mangé sur 10 ailes épicées. Au cours de l’interview, l’ex-enfant star a expliqué pourquoi il s’éloignait des réseaux sociaux.

«J’adorerais dire qu’il y a une sorte d’intellectuel, enfin pour toute raison», a commencé le joueur de 31 ans. « Parce que j’ai envisagé d’avoir un Twitter et je sais à 100% que si je le faisais, vous vous réveilleriez tous avec des histoires comme ‘Dan Radcliffe se bat avec une personne aléatoire sur Twitter. »

Il a en outre expliqué: «Quand j’étais plus jeune, plus grâce à Dieu, j’aimerais rechercher des commentaires sur moi-même sur Internet et lire des choses comme ça. C’est une mauvaise et insensée chose à faire. Et pour moi, comme Twitter et tout semble être une extension de cela. À moins que je ne veuille aller lire toutes les belles choses sur moi-même, ce qui me semble aussi être une autre chose saine à faire. «