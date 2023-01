Voici la vraie raison pour laquelle American Express offre de si grosses récompenses

Armé de récompenses impressionnantes et d’une clientèle fidèle, AmEx est un géant de l’industrie des cartes de crédit. Le chiffre d’affaires de la société a augmenté de plus de 32 % depuis 2017, une fois ajusté à l’inflation, et les actions de la société ont fait preuve de résilience et de croissance dans un marché tumultueux.

Les «revenus de remise», ou les frais facturés aux commerçants qui acceptent ses cartes, constituent la principale source de revenus de l’entreprise. Il a rapporté plus de 30 milliards de dollars en 2022, contribuant à plus de 58 % du total des revenus nets des intérêts débiteurs.

“Ils facturent une prime à leurs commerçants pour qu’ils prennent leurs cartes”, a déclaré Lisa Ellis, analyste principale chez MoffetNathanson. “Et les commerçants sont prêts à payer cette prime parce qu’American Express leur apporte les plus riches et les plus dépensiers.”

En raison de sa dépendance à l’égard des frais d’actualisation, les gros dépensiers sont l’atout le plus important d’AmEx. Des rapports récents de la société affirment que les membres de la carte Amex dépensent, en moyenne, trois fois autant annuellement que ceux qui ne sont pas membres.

American Express cible ces titulaires de carte aisés par le biais d’un ‘”axé sur les dépenses” modèle qui se concentre sur la génération de revenus principalement en stimulant les dépenses sur ses cartes.

C’est là que les récompenses entrent en jeu. En seulement 2022, Amex a dépensé près de 17 milliards de dollars fournir des services et des récompenses aux membres de sa carte.

“Ce modèle centré sur les dépenses élevées est la raison pour laquelle ils peuvent offrir des récompenses aussi importantes qu’ils le font et pourquoi les clients sont prêts à payer ces frais annuels plus élevés”, a expliqué Dominick Gabriele, analyste principal chez Oppenheimer & Co. “Parce que les personnes qui dépensent l’inventent en fait dans leur comportement de dépense. »

Montre la vidéo pour en savoir plus sur la façon dont AmEx génère des milliards de revenus chaque année.