Une vidéo a été partagée des centaines de fois dans plusieurs publications sur Facebook en plus de prétendre montrer un poème sanscrit récité lors d’une cérémonie hindoue avant la «première soumission» du président élu américain Joe Biden à la Maison Blanche. Cependant, cette affirmation est fausse; le clip montre en fait un événement de 2014 à la Maison Blanche, à l’occasion de l’anniversaire du leader de l’indépendance indienne Mahatma Gandhi.

La vidéo de 30 secondes a été publiée sur Facebook post le 20 novembre 2020.

La légende de l’article se lit comme suit: «Une cérémonie à la Maison Blanche en Amérique. Une scène très excitante. Avant la première entrée de Joe Biden à la Maison Blanche en tant que président, ils ont chanté des slokas sanskrits avec une grande dévotion, invoquant le Tout-Puissant pour inaugurer une nouvelle ère de paix, de développement et de bonne gouvernance. Nous pouvons apprendre beaucoup d’eux. «

Le sanskrit est une ancienne langue indo-aryenne parlée principalement dans le sous-continent indien. De nombreux textes sacrés de l’hindouisme sont écrits sous la forme de «slokas» sans jupe ou de poésie.

Joe Biden a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle américaine de 2020 le 7 novembre. Depuis le 1er décembre, le président sortant Trump a refusé d’admettre et continue de faire des allégations non fondées de fraude électorale, comme le rapporte ici l’AFP.

Cependant, cette déclaration est incorrecte.

Une recherche d’images inversées sur Google à l’aide d’images clés extraites avec InVID-WeVerify, un outil de vérification numérique, a trouvé une version plus longue de la vidéo publiée sur Facebook datée du 15 octobre 2014.

https://perma.cc/M8NX-RVSA?type=image

La description de la vidéo se lit en partie: «Rudram Chanting @ the White House by the US DUO … Jeffrey Erhard et Robbie Erhard ont commencé la quatrième conférence annuelle des communautés hindoues américaines Seva avec le premier anuvakam de Sri Rudram Namakam. En l’honneur du 145e anniversaire de Mahatma Gandhi à la Maison Blanche le 2 octobre 2014. Il s’agit de la quatrième conférence annuelle des communautés hindoues américaines Seva. «

Mahatma Gandhi est une icône indienne de l’indépendance, assassinée à New Delhi en 1948.

Vous trouverez ci-dessous une comparaison de capture d’écran de la vidéo dans les Messages trompeurs (L) et la vidéo Facebook de 2014 (R):

Les communautés hindoues américaines Seva référencées dans la description de la vidéo ont également publié cet article sur l’événement du 2 octobre 2014 à la Maison Blanche sur leur site Web. Ils ont également publié une vidéo de l’événement, prise sous un angle différent, sur leur page YouTube en octobre 2014.

L’événement a également été rapporté en octobre 2014 par le média américain HuffPost.