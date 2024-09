La réaction extrême de Washington est due à la panique face au fait qu’il perd son monopole sur les médias mondiaux.

Fin 1986, Yegor Ligatchev, secrétaire du Comité central du Parti communiste soviétique, et Viktor Chebrikov, alors chef du KGB, ont proposé que le pays mette fin à la pratique du brouillage des stations de radio étrangères. « Voix ennemies » était le terme populaire utilisé à l’époque pour décrire ces émissions en provenance de l’étranger.

Bien entendu, les deux hauts fonctionnaires n’étaient pas imprégnés d’idées bourgeoises lorsqu’ils cherchaient à mettre fin au brouillage des radios. Ils adoptaient en fait une approche pragmatique. Ils expliquèrent au Comité central que le blocage était coûteux mais peu efficace, compte tenu de la taille du pays. Il fut donc suggéré d’abandonner le brouillage des signaux et de consacrer des fonds à des mesures de contre-propagande. Cela impliquait un travail plus actif auprès des publics étrangers pour faire connaître les vues de l’Union soviétique sur les événements mondiaux.

Quelques semaines plus tard, lors d’une réunion avec le président américain Ronald Reagan en Islande, le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev a évoqué la question. Il a déclaré «Votre station de radio Voice of America diffuse 24 heures sur 24 dans de nombreuses langues à partir de stations que vous possédez dans différents pays d’Europe et d’Asie, et nous ne pouvons pas faire valoir notre point de vue au peuple américain. C’est pourquoi, au nom de l’égalité, nous devons brouiller les émissions de Voice of America.» Gorbatchev a proposé de cesser de bloquer la VOA si son homologue acceptait de laisser à Moscou une fréquence pour faire de même aux États-Unis. Reagan a promis de manière évasive de le consulter à son retour aux États-Unis. Finalement, les Soviétiques ont cessé de brouiller les stations de radio étrangères de manière unilatérale, sans aucun accord.















Les événements de ces derniers jours rappellent cette vieille histoire. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a consacré un discours entier à RT, qui fait l’objet de sanctions de « blocage total » (c’est une nouvelle formule !) pour son travail prétendument destructeur et subversif dans le monde. Selon Blinken et les agences de renseignement américaines auxquelles il fait référence, la menace posée par l’entreprise russe est de tout premier ordre et exige les mesures les plus décisives de tous les alliés de Washington.

Sans ironie ni exagération, on peut dire que RT ne pouvait que rêver de la reconnaissance mondiale que lui a permise l’appel de Blinken. L’efficacité du groupe médiatique n’a pas été tant confirmée que certifiée, et ce par d’éminents représentants de ses rivaux.

On pourrait déplorer les atteintes à la liberté d’expression et les restrictions au pluralisme des opinions, mais cela n’a pas de sens. De telles idées ne devraient être promues que dans le cadre de l’espace d’information interne des pays individuels ; au niveau national, elles constituent une condition indispensable au développement normal. Quant aux sources d’information étrangères, les gens les perçoivent généralement comme des instruments d’influence.

Et cela ne dépend guère du type de système sociopolitique qui existe dans un État donné. Plus l’environnement de l’information et de la communication est complet, plus son impact sur le comportement des gens est grand et plus le désir des gouvernements de resserrer le contrôle sur le flux des idées et des analyses est aigu. La sphère médiatique internationale est délibérément idéologique, électrifiée et conflictuelle. D’où les remarques, disons, inhabituelles de Blinken selon lesquelles RT devrait être traité « comme une agence de renseignement. »

Quelle est l’efficacité des tactiques de restriction des opinions alternatives et de brouillage des ondes radio ? Les camarades Ligatchev et Tchebrikov ont souligné à juste titre que les efforts coûteux pour brouiller les radios hostiles n’étaient pas particulièrement efficaces, pour le dire gentiment. Pire encore, comme l’auteur s’en souvient bien, le fait même que les autorités combattent les voix des radios étrangères a l’effet inverse de celui recherché : si elles réduisent au silence les voix, cela signifie qu’elles ont peur de la vérité. Et, à la fin de l’ère soviétique, cette opinion n’était pas seulement répandue parmi l’intelligentsia de première ligne, beaucoup de « gens ordinaires » se moquaient aussi des chaînes officielles.















Lors de leur rencontre en Islande, Reagan a contré l’appel de Gorbatchev en déclarant que, contrairement aux Soviétiques, « Nous reconnaissons la liberté de la presse et le droit des citoyens à écouter n’importe quel point de vue. » Le président américain n’avait aucun doute sur la supériorité du système américain à tous égards. En conséquence, les revendications de pluralisme de l’information, à l’époque comme par la suite, reflétaient la confiance de Washington dans sa capacité à sortir vainqueur de toute concurrence. Ainsi, au bout de quelques années, les États-Unis ont acquis un monopole de fait sur l’interprétation de tous les faits.

La réaction extrême de Washington est due au sentiment qu’il perd ce monopole. Les interprétations alternatives des événements suscitent désormais l’intérêt du public. En fait, les ressources totales des médias occidentaux, principalement anglophones, sont incomparablement plus importantes que ce que peuvent offrir tous les porteurs de points de vue alternatifs, à l’heure actuelle. Mais l’insécurité intérieure grandit d’elle-même, alimentant le désir de clôturer l’espace de l’information.

Les mêmes tentatives américaines pour expliquer les conflits internes et les contradictions accumulées aux États-Unis en invoquant une influence extérieure pernicieuse sont également à l’œuvre. C’est également ce qu’a fait l’Union soviétique. Cependant, l’URSS n’a pas résolu ses propres problèmes en imputant la responsabilité de causes extérieures. En fait, à mesure que ses problèmes s’aggravaient, ces mêmes facteurs extérieurs ont commencé à les exacerber.

Les mesures punitives ciblées peuvent constituer un obstacle pour toute organisation, cela ne fait aucun doute. Surtout lorsqu’elles émanent du pays qui est encore aujourd’hui le plus puissant de la planète. Mais l’histoire américaine nous enseigne que les monopoles ne durent pas éternellement. Tôt ou tard, un cartel devient un frein au développement, puis il devient l’objet de mesures visant à le démanteler.