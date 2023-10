Voici la réponse de la représentante Steny Hoyer au drapeau palestinien de la représentante Rashida Tlaib – Twitchy

L’avantage des démocrates, c’est qu’ils restent toujours unis. La représentante Rashida Tlaib, qui accuse « l’État d’apartheid » d’Israël d’être responsable de l’attaque terroriste du Hamas qui a tué plus d’un millier d’Israéliens, a toujours arboré un drapeau palestinien devant la porte de son bureau (ironiquement, à côté d’un drapeau de la fierté). Comme Twitchy l’a rapporté, un journaliste a interrogé Tlaib mardi sur les nourrissons décapités et les femmes violées, et Tlaib s’est précipité en retraite.

Quelqu’un a interrogé le représentant démocrate Steny Hoyer à propos du drapeau palestinien de Tlaib, et sa réponse a été incroyablement sourde :

« Votre collègue Rashida Tlaib devrait-elle toujours avoir le drapeau palestinien devant son bureau ? » Le député démocrate Steny Hoyer : « Je fais flotter un drapeau danois chez moi » pic.twitter.com/V7su2gDlFB – Recherche RNC (@RNCResearch) 11 octobre 2023

Mais il ne fait pas flotter de drapeau palestinien à l’intérieur du Capitole.

Chez lui, pas chez nous. – Sable 〽️ (@RightGlockMom) 11 octobre 2023

Pourquoi les membres du Congrès américain arborent-ils les drapeaux d’autres pays dans leurs bureaux de Washington financés par les contribuables ? C’est quelque chose que vous ne verrez qu’en Amérique. Pouvez-vous imaginer un législateur mexicain arborant le drapeau américain dans son bureau ?! – Obi_1_D_AllKnowing (@obiopiah) 11 octobre 2023

Fourre la même chose – Am1stintheATL (@am1stinthe) 11 octobre 2023

Sa maison n’est pas la même qu’à l’extérieur de son bureau au congrès. Prenez son drapeau et installez-le chez elle. –Ronald Ledford (@Lamar_001) 11 octobre 2023

Nous avons des idées sur l’endroit où elle pourrait placer son drapeau.

Steny Hoyer laisse entendre que son bureau est sa maison. – Jimmy Walker (@JimmyWa76268102) 11 octobre 2023

Donc @RepStenyHoyer pense que c’est mignon, un peu drôle et rit de ce que Talib fait et soutient. C’est tout aussi dégoûtant, monsieur. – Bill Dubs (@billdubs) 11 octobre 2023

La dernière fois que j’ai vérifié, les Danois ne commettaient pas d’actes terroristes et ne sympathisaient pas avec les actes terroristes. Les démocrates sont toujours en train de minimiser les actions horribles de leurs autres collègues démocrates. Ils sont tous dégoûtants. – Magnolia Mouth Baking Co (@MMBaking) 11 octobre 2023

Répondez quand le Danemark décapite quelques bébés, @RepStenyHoyer – Nick Searcy, STAR INSURRECTIONNELLE DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION (@yesnicksearcy) 11 octobre 2023

Bien. Ne le faites pas voler dans notre maison. 🇺🇸 — N’oubliez jamais 🇺🇸❤️ (@kathy25932350) 11 octobre 2023

Réponse honteuse. -Karen (@KCMalone0531) 11 octobre 2023

Réponse délicate. Aucune équivalence. Fatigué des discours des politiciens. J’aurais eu plus de respect pour lui s’il avait simplement dit : « À la lumière des événements récents, il serait sage d’avoir simplement un drapeau américain à l’extérieur de nos bureaux au Congrès. » – Colomba (@colomba212) 11 octobre 2023

Ce n’est pas difficile. Et si un républicain arborait un drapeau russe devant son bureau ? S’ils arboraient un drapeau israélien, Tlaib et le reste de l’escouade les accuseraient d’avoir une « double loyauté » et exigeraient qu’il soit retiré.

Pourrions-nous, s’il vous plaît, demander au conférencier du 6 janvier de porter ce drapeau hors du Capitole ?

***