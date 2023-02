Voici la répartition des prix de la série Samsung Galaxy S23

Vous avez probablement entendu le mot « inflation » plus souvent que vous ne l’auriez souhaité au cours des derniers mois. Cela a affecté les prix de beaucoup de choses – et les goodies haut de gamme comme les derniers produits phares de Samsung ne font pas exception.

Du moins pas partout. Aux États-Unis et au Canada, vous pouvez obtenir le Samsung Galaxy S23 pour le même montant en dollars que vous auriez payé pour un S22 l’année dernière. Les Galaxy S23 + et S23 Ultra sont encore meilleurs car ils coûtent le même prix que leurs prédécesseurs, mais Samsung a fait passer leur stockage de base de 128 Go à 256 Go.

Le reste du monde n’est pas aussi chanceux – les trois modèles coûtent plus cher en Europe et en Australie, par exemple. Consultez notre tableau des prix ci-dessous :

NOUS

Galaxie S23 Galaxie S23+ Galaxy S23 Ultra

8/128 Go 800 $ – –

8/256 Go 860 $ 1 000 $ 1 200 $

8/512 Go – 1 200 $ 1 380 $

12/512 Go – – –

12 Go/1 To – – À déterminer

L’Europe 

Galaxie S23 Galaxie S23+ Galaxy S23 Ultra

8/128 Go 950 € – –

8/256 Go 1 010 € 1 200 € 1 400 €

8/512 Go – 1 320 € –

12/512 Go – – 1 580 €

12 Go/1 To – – 1 820 €

ROYAUME-UNI

Galaxie S23 Galaxie S23+ Galaxy S23 Ultra

8/128 Go 850 £ – –

8/256 Go 900 £ 1 050 £ 1 250 £

8/512 Go – 1 150 £ –

12/512 Go – – 1 400 £

12 Go/1 To – – 1 600 £

Canada

Galaxie S23 Galaxie S23+ Galaxy S23 Ultra

8/128 Go Bientôt disponible – –

8/256 Go 1 100 $CAN Bientôt disponible Bientôt disponible

8/512 Go – 1 400 $CAN –

12/512 Go – – 1 650 $CAN

12 Go/1 To – – 2 210 $CAN

Australie

Galaxie S23 Galaxie S23+ Galaxy S23 Ultra

8/128 Go 1 350 AUD – –

8/256 Go 1 450 $ AU 1 650 $ AU 1 950 AUD

8/512 Go – 1 850 AUD –

12/512 Go – – 2 250 AUD

12 Go/1 To – – 2 650 $ AU





Samsung accepte les précommandes à partir d’aujourd’hui, les premières unités seront expédiées dans deux semaines (officiellement, à partir du 17 février, bien que nous soupçonnions que l’expédition commencera en fait quelques jours plus tôt que par le passé).

Remarque rapide : les prix indiqués dans le tableau ci-dessus n’incluent pas la promotion de précommande, qui offre une mise à niveau gratuite vers le niveau de mémoire suivant, vous pouvez donc consulter la ligne ci-dessus pour connaître le prix de la promotion. De plus, Samsung accepte les échanges dans la plupart des régions, vous pouvez donc baisser encore plus le prix en envoyant un ancien appareil.









Samsung Galaxy S23+ et S23 Ultra dans les quatre couleurs standard

Les trois produits phares ont la même palette de couleurs de base : Crème, Vert, Lavande et le traditionnel Phantom Black. Nous disons “de base” car Samsung.com a quelques teintes exclusives (Graphite, Sky Blue, Lime et Red), alors jetez un œil à votre page locale. Notez que la version 1 To de l’Ultra est également exclusive à Samsung.com

Les nouveaux téléphones Galaxy S23 sont également disponibles sur Amazon, prêts à être précommandés (la livraison commencera le 17 février). Voici des liens vers certaines pages Amazon locales :

Pour plus de détails, consultez notre examen pratique de la série Galaxy S23.