Voici la répartition de l’inflation pour septembre 2022 – dans un graphique

L’inflation a été un peu plus élevée que prévu en septembre, avec des gains mensuels alimentés principalement par le logement, l’alimentation et les soins médicaux, a déclaré jeudi le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. L’inflation mesure la rapidité avec laquelle les prix que les consommateurs paient pour une large gamme de biens et de services augmentent.

L’indice des prix à la consommation, baromètre clé de l’inflation, a bondi de 8,2 % en septembre par rapport à un an plus tôt. Les économistes s’attendaient à une hausse annuelle de 8,1 %. Fondamentalement, un panier de biens qui coûtait 100 $ il y a un an coûte 108,20 $ aujourd’hui. La bonne nouvelle : la hausse annuelle de septembre a été inférieure à la hausse de 8,3 % en août. Le mauvais: L’inflation est toujours élevée dans de nombreuses catégories de consommateurs, a déclaré Yiming Ma, professeur adjoint de commerce à la Columbia Business School. En savoir plus sur les finances personnelles :

Comment faire fonctionner les obligations protégées contre l’inflation dans votre portefeuille

Que rechercher dans votre dossier de crédit pour réduire les coûts d’emprunt

Ces collèges ne promettent aucun prêt étudiant “Sur papier, [inflation] a baissé”, a déclaré Ma. “L’éléphant dans la pièce est que les niveaux de prix continuent d’augmenter à un rythme extrêmement élevé.” “Le tableau d’ensemble est que l’inflation est élevée partout”, a-t-elle ajouté. “Je pense que les consommateurs continueront à le ressentir.”

Les prix alimentaires ont pris un “rôle de premier plan”

Les prix des denrées alimentaires ont été parmi les catégories qui ont le plus contribué à l’inflation ces derniers mois. L’indice “nourriture à la maison” – ou prix des épiceries – a bondi de 13% en septembre par rapport à la même période il y a un an. C’est une légère baisse par rapport à 13,5 % en août, qui était la plus forte augmentation sur 12 mois en plus de 40 ans, depuis mars 1979. Au sein de cette catégorie, certains articles ont vu leurs prix augmenter fortement au cours de la dernière année, comme le beurre et la margarine (+32,2 %), les œufs (+30,5 %) et la farine (+24,2 %). Les prix de l’essence étaient le principal irritant pour de nombreux ménages américains plus tôt cette année, lorsque les moyennes nationales ont brièvement dépassait 5 dollars le gallon, mais la nourriture a maintenant “joué ce rôle principal”, a déclaré Mark Hamrick, analyste économique principal chez Bankrate. Malgré tout, les prix de l’énergie ont été un autre contributeur majeur à l’inflation au cours de l’année écoulée. La catégorie — qui comprend l’essence, le mazout, l’électricité et d’autres articles — est en hausse de 19,8 %. Les prix de l’essence ont reculé par rapport aux sommets de l’été et se situent actuellement à une moyenne de 3,91 $ le gallon à l’échelle nationale, par AAA. Mais les tarifs devraient augmenter après qu’un bloc de grands producteurs de pétrole a annoncé la semaine dernière son intention de réduire sa production de pétrole.

Plus de contributeurs que de détracteurs de l’inflation

L’inflation “de base” – une mesure qui exclut les coûts alimentaires et énergétiques, qui peuvent être volatils – est importante pour prédire les tendances futures de l’inflation, selon Andrew Hunter, économiste américain senior chez Capital Economics. La mesure donne une idée de l’évolution de l’inflation généralisée. Ce taux de base a augmenté de 6,6% l’année dernière, contre 6,3% en août et la plus forte augmentation sur 12 mois depuis août 1982, selon le Bureau of Labor Statistics. “Le problème, c’est qu’il y a plus de contributeurs à l’inflation qu’il n’y a de détracteurs en ce moment”, a déclaré Hamrick. “Ce n’est pas un problème localisé.” Le logement, qui comprend le loyer, a augmenté de 6,6 % au cours de la dernière année et représente plus de 40 % de l’augmentation totale de l’inflation sous-jacente. Augmentation des soins médicaux (+ 6 %), de l’ameublement et des opérations domestiques (9,3 %), les véhicules neufs (9,4 %) et les voitures et camions d’occasion (7,2 %) sont d’autres catégories « notables », selon le Bureau of Labor Statistics.

Les facteurs d’inflation sont “remarquables, sans précédent et très compliqués”

Une économie saine connaît un faible degré d’inflation chaque année. Les responsables de la Réserve fédérale américaine visent à maintenir l’inflation autour de 2 %. Mais un déséquilibre de l’offre et de la demande a conduit l’inflation à augmenter à partir du début de 2021, après années de faible inflation. Les verrouillages de Covid-19, les fonds de relance et d’autres facteurs se sont combinés pour sertir les lignes d’approvisionnement mondiales, modifier la consommation de biens et de services des Américains et alimenter une augmentation des offres d’emploi et des salaires, selon Hamrick. La guerre en Ukraine a également créé des goulots d’étranglement dans l’approvisionnement et fait grimper les prix mondiaux des produits de base tels que le pétrole et la nourriture, a-t-il déclaré. “La convergence de tous ces facteurs a été remarquable, sans précédent et très compliquée”, a déclaré Hamrick.