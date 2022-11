Voici la répartition de l’inflation pour octobre 2022 – dans un graphique

Des gens achètent du pain dans un supermarché de Monterey Park, en Californie, le 19 octobre 2022. Frédéric J. Brown | AFP | Getty Images

L’inflation a été plus faible que prévu en octobre, bien que les biens de base des ménages comme le logement, la nourriture et l’énergie soient restés parmi les principaux contributeurs à la hausse des prix à la consommation à un rythme historiquement rapide, a déclaré jeudi le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. L’inflation mesure la rapidité avec laquelle les prix que les consommateurs paient pour une large gamme de biens et de services augmentent. L’indice des prix à la consommation, un baromètre clé de l’inflation, a bondi de 7,7% en octobre par rapport à un an plus tôt – la plus faible augmentation sur 12 mois depuis janvier 2022. Les économistes s’attendaient à une augmentation annuelle de 7,9%, selon Dow Jones. En gros, un panier de biens et services qui coûtait 100 $ il y a un an coûte 107,70 $ aujourd’hui.

Le taux annuel est en baisse par rapport à son pic de 9,1 % de l’ère pandémique en juin 2022 et à la lecture de 8,2 % de septembre, mais il se situe près des niveaux les plus élevés depuis le début des années 1980. “C’est évidemment encore très élevé”, a déclaré Andrew Hunter, économiste américain principal chez Capital Economics, à propos de la lecture d’octobre. “Mais au moins, c’est un pas dans la bonne direction.” Une baisse du taux d’inflation annuel ne signifie pas que les prix des biens et des services ont chuté; cela signifie simplement que les prix n’augmentent pas aussi rapidement. En savoir plus sur les finances personnelles :

Voici les avantages et les inconvénients de posséder une crypto-monnaie dans un 401 (k) Alors que la lecture annuelle globale est généralement plus facile à comprendre pour les consommateurs, la variation mensuelle est un indicateur plus précis des tendances à court terme (c’est-à-dire si l’inflation s’accélère ou ralentit), ont déclaré les économistes. L’IPC a augmenté de 0,4 % par rapport à septembre, selon le BLS. Les économistes s’attendaient à une hausse mensuelle de 0,6 %. “Au cours de la dernière année à 18 mois, nous avons vu beaucoup de 0,4%, 0,5%, 0,6%”, a déclaré Hunter. “C’est la raison pour laquelle l’inflation annuelle a été si élevée.” Des lectures mensuelles constantes de l’ordre de 0,2% suggéreraient que l’inflation était sous contrôle, a-t-il déclaré.

La « généralisation » des hausses de prix

Une économie saine connaît un faible degré d’inflation chaque année. Les responsables de la Réserve fédérale américaine visent à maintenir l’inflation autour de 2% par an. Mais les prix ont commencé à augmenter à un rythme inhabituellement rapide à partir du début de 2021, après années de faible inflation. Lorsque l’économie américaine a rouvert, un déséquilibre entre l’offre et la demande a alimenté l’inflation qui était initialement limitée à des articles comme les voitures d’occasion, mais qui s’est depuis propagée et a duré plus longtemps que ne l’avaient prévu de nombreux responsables et économistes. “C’est le nœud du problème : l’omniprésence de l’inflation”, a déclaré Greg McBride, analyste financier en chef chez Bankrate.

L’inflation était une préoccupation majeure pour les électeurs à l’approche des élections de mi-mandat de mardi. Un sondage NBC News publié le week-end dernier a révélé que 81% des personnes interrogées étaient soit plutôt insatisfaites, soit très insatisfaites de l’état de l’économie – un niveau jamais vu depuis les mi-mandats de 2010. Le ménage américain type dépense 445 $ de plus par mois pour acheter les mêmes articles qu’il y a un an, selon une estimation de Moody’s Analytics basée sur le rapport CPI de septembre. Pendant ce temps, la rémunération de nombreux travailleurs n’a pas suivi le rythme de l’inflation, ce qui se traduit par une perte de pouvoir d’achat. Les gains horaires ont a chuté de 2,8 % au cours de la dernière année après prise en compte de l’inflation, selon le BLS.

L’alimentation, l’énergie et le logement sont les principaux contributeurs

Les augmentations importantes et constantes des prix des aliments, de l’énergie et du logement ont été troublantes, malgré une amélioration récente, a déclaré McBride. Ce sont des produits de première nécessité qui constituent une part importante des dépenses des ménages, ce qui rend l’inflation “si problématique” pour les ménages, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas vous passer de manger, vous ne pouvez pas vous passer de cuisiner ou de chauffer la maison et vous avez besoin d’un toit au-dessus de votre tête”, a déclaré McBride. “Ce sont trois catégories qui continuent d’entraîner ces niveaux élevés d’inflation.” Le logement représente la plus grande part des budgets de consommation moyens, représentant 34% des dépenses des ménages en 2021, selon le plus récent département américain du Travail Les données. Le transport (qui comprend l’essence) et la nourriture sont respectivement n° 2 et n° 3, à 16 % et 12 %.

Tout allégement significatif pour les budgets des ménages est quelque chose qui est encore bien au-delà de l’horizon. Greg McBride analyste financier en chef chez Bankrate

Les prix des logements ont augmenté en octobre, bondissant de 0,8% par rapport à septembre – la plus forte augmentation mensuelle dans cette catégorie depuis août 1990, selon le BLS. La catégorie est en hausse de 6,9 ​​% depuis un an. L’indice “nourriture à la maison” – ou prix des épiceries – a bondi de 12,4% en octobre par rapport à la même période il y a un an. C’est une amélioration par rapport à 13,5 % en août, qui était la plus forte augmentation sur 12 mois en plus de 40 ans, depuis 1979. La catégorie de l’énergie – qui comprend l’essence, le mazout, le gaz naturel et l’électricité – a augmenté de 17,6 % le mois dernier par rapport à octobre 2021. C’est une baisse par rapport aux 19,8 % de septembre. “Tout allégement significatif pour les budgets des ménages est quelque chose qui est encore bien au-delà de l’horizon”, a déclaré McBride. Les prix de l’essence avaient été un irritant principal pour de nombreux Américains plus tôt dans l’année. Les prix à la pompe ont reculé par rapport aux sommets estivaux de plus de 5 $ le gallon à l’échelle nationale, mais bordé légèrement la semaine dernière ; ils se situent actuellement à une moyenne de 3,80 $ par gallon, par AAA.

“Nous avons du chemin à faire”

L’inflation “de base” – une mesure qui exclut les coûts alimentaires et énergétiques, qui peuvent être volatils – est importante pour prédire les tendances futures de l’inflation, ont déclaré les économistes. La mesure donne une idée de l’évolution de l’inflation généralisée. L’inflation sous-jacente était de 6,6 % en septembre, la plus forte augmentation sur 12 mois depuis août 1982. L’inflation sous-jacente a augmenté de 6,3 % en octobre il y a plus d’un an ; l’indice a augmenté de 0,3 % au cours du mois contre 0,6 % en septembre. Le logement, qui comprend le loyer, était le “facteur dominant” de l’augmentation mensuelle de l’IPC “de base”, selon le BLS. Il représentait 40 % de l’inflation sous-jacente annuelle. L’IPC est généralement en retard sur la dynamique des prix sur le marché du logement au sens large et n’est probablement pas un instantané précis à l’heure actuelle, ont déclaré les économistes. Les ventes de maisons et les volumes de prêts hypothécaires ont considérablement ralenti, ce qui a conduit certains à déclarer que les États-Unis sont en récession immobilière. Parmi les autres augmentations “notables” au cours de l’année écoulée, citons les soins médicaux (+ 5%), l’ameublement et les opérations domestiques (8,4%), les véhicules neufs (8,4%) et les soins personnels (6,4%), selon le BLS.

Les augmentations mensuelles provenaient du logement, de l’assurance automobile, des loisirs, des véhicules neufs et des soins personnels, selon le BLS. Il y a également eu quelques baisses mensuelles : voitures et camions d’occasion, soins médicaux, vêtements et billets d’avion, a-t-il ajouté. “Les pressions sur les prix restent évidentes sur une large gamme de biens et de services”, a déclaré Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, a dit lors d’une conférence de presse la semaine dernière. La banque centrale a augmenté de manière agressive les coûts d’emprunt pour refroidir l’économie et réduire l’inflation. Powell a signalé que la politique se poursuivrait probablement dans un avenir prévisible. “Je dirais aussi qu’il est prématuré de discuter d’une pause [interest-rate increases]”, a déclaré Powell. “Et ce n’est pas quelque chose auquel nous pensons; ce n’est vraiment pas une conversation à avoir maintenant. “Nous avons du chemin à faire.”

L’inflation n’est pas qu’un phénomène américain

L’inflation n’est pas un problème uniquement aux États-Unis. En fait, elle a été pire ailleurs. Par exemple, les consommateurs du Royaume-Uni ont vu les prix augmenter de 10,1 % par an en septembre, égalant un record de 40 ans en juillet. Mais sur la scène mondiale, l’inflation s’est d’abord manifestée aux États-Unis, a déclaré Hunter. Cela est en partie dû au fait que les restrictions liées à Covid se déroulent plus tôt dans de nombreux États par rapport au reste du monde et au soutien fédéral aux ménages pour relancer la reprise économique. “Les États-Unis ont été un indicateur avancé de ce qui est arrivé à l’inflation dans d’autres pays”, a déclaré Hunter.

L’inflation est un problème mondial aggravé par des facteurs géopolitiques tels que l’invasion russe en cours de l’Ukraine. Sur la photo : dégâts à Donetsk, en Ukraine, le 5 novembre 2022, après un bombardement. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images