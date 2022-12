Voici la répartition de l’inflation pour novembre 2022 – dans un graphique

Acheteurs à Troy, Michigan, le 25 novembre 2022. Matthew Hatcher/Bloomberg via Getty Images

L’inflation a été plus faible que prévu en novembre dans un contexte de ralentissement généralisé des prix à la consommation qui ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis des décennies. L’indice des prix à la consommation, un baromètre clé de l’inflation, a bondi de 7,1% en novembre par rapport à l’année précédente, a annoncé mardi le Bureau américain des statistiques du travail. Les économistes tablaient sur une hausse annuelle de 7,3 %. La lecture de l’IPC pour novembre était la plus faible augmentation sur 12 mois depuis décembre 2021, et en baisse par rapport à 7,7 % en octobre. “Dans l’ensemble, nous avons constaté une modération de l’inflation”, a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics. “C’est ce qui est le plus encourageant. Ce n’est pas un ou deux facteurs spéciaux.”

Les économistes surveillent de près un chiffre

Une baisse du taux d’inflation annuel ne signifie pas que les prix des biens et des services ont chuté; cela signifie simplement que les prix n’augmentent pas aussi rapidement. Les variations mensuelles de l’inflation fournissent généralement une mesure plus précise des tendances à court terme (c’est-à-dire si l’inflation s’accélère ou ralentit) que le taux annuel. C’est particulièrement vrai pour « l’inflation sous-jacente », qui exclut les tendances des prix des aliments et de l’énergie, comme l’essence, le mazout et l’électricité. Alors que de nombreux Américains ressentent ces changements de prix avec acuité – étant donné que la nourriture et l’énergie sont des aliments de base pour les ménages – ce sont des catégories plus volatiles plus soumises aux caprices des forces économiques mondiales et qui ne peuvent en grande partie pas être contrôlées par les décideurs américains. Prenez la guerre en Ukraine, par exemple : l’invasion russe a secoué les marchés pétroliers au début de l’année et les prix de l’essence ont grimpé en flèche. (La margarine aussi, curieusement, en partie à cause de la l’impact de la guerre sur l’huile de tournesol d’Ukraine, le plus grand producteur mondial.) En d’autres termes, l’inflation “de base” donne une meilleure idée de la future tendance inflationniste aux États-Unis, ont déclaré les économistes.

Lorsque l’inflation est faible et stable, l’inflation sous-jacente mensuelle est d’environ 0,2 % en moyenne, a déclaré Andrew Hunter, économiste américain principal chez Capital Economics. L’IPC de base a augmenté de 0,2 % en novembre, après une lecture de 0,3 % en octobre, une baisse significative par rapport à 0,6 % en septembre et août. “Un mois ne fait pas une tendance, ni même deux mois, mais les lectures d’octobre et de novembre sont clairement un grand pas dans la bonne direction”, a déclaré Hunter.

Catégories d’inflation notables en novembre

Malgré le ralentissement global, certaines catégories de consommateurs ont encore enregistré une hausse de l’inflation. L’inflation pour l’épicerie, l’habillement et la communication a augmenté d’octobre à novembre, selon le Bureau of Labor Statistics. Les prix de l’énergie, des voitures et camions d’occasion et des tarifs aériens ont diminué au cours du mois. Cependant, les tarifs aériens sont toujours en hausse de 36% sur l’année, parmi les plus fortes augmentations annuelles parmi les catégories de consommateurs. Les autres augmentations de prix annuelles notables comprennent : le mazout (66 %), le beurre et la margarine (34 %), la farine (25 %) et les transports en commun (24 %).

L’inflation est toujours douloureusement élevée, mais la douleur est de moins en moins intense. Marc Zandi chef économiste chez Moody’s Analytics

L’alimentation, l’énergie et le logement ont fait partie des principaux points douloureux pour les ménages ces derniers mois. Le logement représente la plus grande part des budgets de consommation moyens, représentant 34% des dépenses des ménages en 2021, selon le plus récent département américain du Travail Les données. Le transport, qui comprend l’essence, et la nourriture sont les n° 2 et n° 3, respectivement, à 16 % et 12 %. “La bonne nouvelle, c’est que nous voyons les prix de l’énergie et les prix des aliments descendre de leurs sommets”, a déclaré Diane Swonk, économiste en chef chez KPMG. “Nous accueillons cela à bras ouverts.” Le logement peut s’avérer têtu pendant un certain temps, cependant, étant donné qu’il y a généralement un décalage dans les tendances des loyers et des prix des maisons qui se répercutent sur l’indice des prix à la consommation. L’indice “logement” a augmenté de 7,1% par rapport à l’année dernière, représentant environ la moitié de l’augmentation de l’inflation “de base” annuelle, selon le BLS. Alors que l’inflation du logement s’est un peu modérée d’octobre à novembre, le logement a été “de loin le plus grand contributeur” à l’inflation mensuelle, compensant largement les baisses des indices énergétiques, a déclaré le BLS. “L’inflation des loyers n’a pas encore ralenti de manière significative, mais nous savons, d’après les données sur les loyers du secteur privé, qu’un net ralentissement s’y prépare également”, a déclaré Hunter.

Comment l’économie de l’offre et de la demande a alimenté l’inflation

Une économie saine connaît un faible degré d’inflation chaque année. Les responsables de la Réserve fédérale américaine visent à maintenir l’inflation autour de 2 % par an. Mais les prix ont commencé à augmenter à un rythme inhabituellement rapide à partir du début de 2021, après des années de faible inflation. Lorsque l’économie américaine a rouvert, un déséquilibre entre l’offre et la demande a alimenté l’inflation qui était initialement limitée à des éléments tels que les voitures d’occasion, mais qui s’est depuis propagée et a duré plus longtemps que ne l’avaient prévu de nombreux responsables et économistes. Le problème n’est pas cloisonné aux États-Unis. Dans certains cas, il a été pire à l’étranger. Sur la scène mondiale, l’inflation s’est d’abord manifestée aux États-Unis. Cela est en partie dû au fait que les restrictions liées à Covid se déroulent plus tôt dans de nombreux États par rapport au reste du monde et au soutien fédéral aux ménages pour relancer la reprise économique. Les Américains avaient plus de revenus disponibles à la réouverture de l’économie, résultat de fonds fédéraux tels que les chèques de relance et la demande refoulée de rester à la maison. Pendant ce temps, les blocages de Covid-19 ont grondé les chaînes d’approvisionnement mondiales – ce qui signifie que beaucoup d’argent a coulé tête baissée dans moins de marchandises à acheter, faisant grimper les prix. La dynamique qui avait soutenu la forte inflation des biens physiques semble reculer, a déclaré Hunter. Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement se sont largement estompés, tandis qu’un La force du dollar américain par rapport aux devises étrangères rend généralement moins coûteux l’importation de marchandises de l’étranger, a-t-il déclaré.

