Voici la répartition de l’inflation pour mai 2023, dans un graphique

Les gens font leurs courses au Lincoln Market le 12 juin 2023 dans le quartier de Prospect Lefferts Gardens dans le quartier de Brooklyn à New York. Michael M.Santiago | Getty Images Actualités | Getty Images

L’inflation a ralenti en mai pour atteindre son taux le plus bas en deux ans, en grande partie à cause de la baisse des prix de l’énergie comme l’essence et l’électricité, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. a dit Mardi. Mais certains domaines du budget des ménages n’ont pas connu beaucoup d’amélioration ces derniers mois, une préoccupation potentielle. L’inflation mesure la rapidité avec laquelle les prix évoluent dans l’économie américaine. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 4 % en mai par rapport à un an plus tôt, un ralentissement par rapport à 4,9 % en avril. L’IPC est un baromètre clé de l’inflation, mesurant les prix de tout, des fruits et légumes aux coupes de cheveux et aux billets de concert.

Là où les consommateurs ont vu l’inflation, la déflation en mai

Les consommateurs ont vu les prix de l’essence baisser de 5,6 % entre avril et mai, selon le rapport de l’IPC. Les prix ont chuté de façon spectaculaire après un pic au premier semestre 2022 résultant de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les prix à la pompe ont baissé de 20 % au cours de la dernière année. « Les prix de l’énergie à cette époque l’année dernière étaient tout simplement absurdes », a déclaré Leer. Les prix des produits alimentaires ont légèrement augmenté d’avril à mai après avoir baissé au cours des deux mois précédents. L’indice « nourriture à domicile » est en hausse de 6% depuis un an.

Mais les prix des denrées alimentaires et de l’énergie peuvent être volatils. C’est pourquoi les économistes utilisent une mesure qui supprime ces catégories pour avoir une meilleure idée de la trajectoire de l’inflation à l’avenir. La mesure – appelée « IPC de base » – a quelque peu plafonné depuis l’automne. « Les progrès de l’inflation sous-jacente ont stagné ces derniers mois », a déclaré Greg McBride, analyste financier en chef chez Bankrate. Le logement est la dépense la plus importante pour le consommateur moyen. Les coûts du logement ont été le principal contributeur à l’IPC de base en mai, selon le Bureau of Labor Statistics. Les prix des logements ont augmenté de 0,6 % en mai, en hausse par rapport à 0,4 % en avril. Ils ont augmenté de 8 % au cours de la dernière année. Cependant, les économistes s’attendent à ce que les prix des logements commencer à chuter au second semestre.

Les prix mensuels des voitures et camions d’occasion, de l’assurance automobile, des vêtements, des soins personnels et de l’éducation ont également augmenté de manière notable en mai, a indiqué le BLS. Lorsque l’on mesure les augmentations au cours de la dernière année, les catégories notables comprennent l’assurance automobile, dont les prix ont bondi de 17,1 %, les loisirs (4,5 %), l’ameublement et les opérations domestiques (4,2 %) et les véhicules neufs (4,7 %).

Outre l’énergie, de nombreuses catégories de consommateurs se sont également dégonflées d’avril à mai, notamment les tarifs aériens, les communications, les nouveaux véhicules et les loisirs, selon le BLS. La baisse mensuelle de 0,6 % dans l’ameublement et l’exploitation du ménage était la première baisse de la catégorie depuis juin 2021 et la plus importante depuis août 2009. Au cours de la dernière année, il y a eu une déflation dans des catégories telles que les tarifs aériens, la location de voitures et de camions, les agrumes, le lait entier frais et les voitures et camions d’occasion.

Pourquoi l’inflation a bondi à l’ère de la pandémie

L’inflation à l’ère de la pandémie a été un « phénomène compliqué » résultant de « sources multiples et d’interactions dynamiques complexes », selon un récent papier co-écrit par Ben Bernanke, ancien président de la Réserve fédérale américaine, et Olivier Blanchard, chercheur principal au Peterson Institute for International Economics. Les prix à la consommation ont commencé à augmenter rapidement au début de 2021 lorsque l’économie américaine a rouvert après sa fermeture induite par Covid. Les Américains ont déclenché une vague de demande refoulée pour les restaurants, les divertissements et les vacances, aidés par les économies accumulées grâce à l’aide gouvernementale, des mois de dépenses réduites et des coûts d’emprunt au plus bas. Pendant ce temps, le redémarrage rapide de l’économie a mis à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement mondiales. Cette dynamique a été exacerbée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a également alimenté la hausse des prix des denrées alimentaires, de l’énergie et d’autres matières premières.

La politique de la Fed agit avec un décalage, qui a un impact sur différents secteurs de l’économie de différentes manières et à différents moments. Greg McBride analyste financier en chef chez Bankrate

En d’autres termes, l’offre ne pouvait pas suivre la volonté de dépenser des consommateurs. L’inflation, qui a augmenté dans les économies du monde entier pendant l’ère de la pandémie de Covid-19, était initialement cloisonnée dans des catégories de biens physiques tels que les voitures et les camions d’occasion. Mais la dynamique a quelque peu changé. Désormais, le marché du travail semble jouer un rôle plus important qu’une pénurie de biens physiques, ont déclaré les économistes. Alors que l’économie a rouvert après la pandémie, les entreprises se sont précipitées pour embaucher des travailleurs et les offres d’emploi ont atteint des niveaux record. Cette demande a fait pencher le marché du travail en faveur des travailleurs, qui avaient de nombreuses opportunités. Ils ont vu les salaires augmenter à leur rythme le plus rapide depuis des décennies alors que les employeurs se faisaient concurrence pour les embaucher.