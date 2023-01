Voici la répartition de l’inflation pour décembre 2022 – dans un graphique

Kentaroo Tryman | Maskot | Getty Images

Le taux d’inflation a diminué en décembre alors que les consommateurs ont vu les prix s’effondrer à la pompe à essence, fournissant un autre signe encourageant pour les ménages que les pressions sur les prix continuent de s’atténuer par rapport à leur plus haut niveau depuis des décennies. L’inflation a clôturé 2022 avec une lecture annuelle de 6,5%, telle que mesurée par l’indice des prix à la consommation, a annoncé jeudi le Bureau américain des statistiques du travail. C’était conforme aux attentes des économistes. L’IPC de décembre a marqué la plus faible augmentation sur 12 mois depuis octobre 2021. Il est passé de 7,1 % en novembre.

L’indice mesure la rapidité avec laquelle les prix moyens augmentent ou diminuent pour un panier de biens et de services, tels que l’électronique grand public, la nourriture, les services publics et les billets pour des événements sportifs. Une baisse du taux d’inflation annuel ne signifie pas que les consommateurs ont connu une déflation, c’est-à-dire lorsque les prix globaux diminuent. Le taux annuel en décembre était encore positif. La baisse du taux d’inflation annuel signifie que les prix ont augmenté à un rythme plus lent qu’au début de l’année. Les mouvements de prix mensuels sont un meilleur indicateur des tendances de l’inflation à court terme que le taux annuel. De manière significative, la lecture mensuelle de l’inflation était négative – en baisse de 0,1% – ce qui signifie que les prix moyens ont baissé pour les consommateurs américains en décembre par rapport à novembre. La dernière fois que cela s’est produit, c’était en mai 2020, lorsque la demande des consommateurs s’est effondrée dans les premiers mois de la pandémie de Covid. En savoir plus sur les finances personnelles :

2022 a été la pire année de tous les temps pour les obligations américaines “L’inflation est sur ses talons arrière”, a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics. “Cela se modère régulièrement et, à ce stade, rapidement.” “Je ne pense pas que les gens parleront d’inflation à cette époque l’année prochaine”, a ajouté Zandi. “Ce ne sera tout simplement pas au sommet de leur ordre du jour lorsqu’ils pensent à leurs propres finances.”

Catégories avec les changements les plus importants en décembre

Bien qu’en baisse, le taux d’inflation annuel reste à son plus haut niveau depuis le début des années 1980. L’inflation de l’ère pandémique a culminé à 9,1 % en juin 2022. Les articles parmi ceux qui ont connu la croissance des prix la plus rapide en 2022 comprenaient les aliments dans les écoles élémentaires et secondaires (les prix ont bondi de 305 %), les œufs (59,9 %), la margarine (43,8 %), le mazout (41,5 %) et les billets d’avion (28,5 %) . Certains de ces prix ont explosé pour des raisons allant au-delà des grands facteurs inflationnistes de l’ère de la pandémie, tels que les chaînes d’approvisionnement enchevêtrées, la demande refoulée des consommateurs, les injections d’argent aux ménages, les pénuries de main-d’œuvre et la guerre en Ukraine.

Par exemple, les États-Unis ont subi l’année dernière l’épidémie de grippe aviaire la plus meurtrière de leur histoire, causant la mort de millions de poules et faisant grimper le prix des œufs de façon spectaculaire. Les phénomènes météorologiques mondiaux et les interdictions d’exportation dans les principaux producteurs d’huile végétale comme l’Indonésie, le Canada et le Brésil ont contribué à la hausse rapide des prix de la margarine. Les dérogations fédérales à l’ère de la pandémie pour les repas scolaires gratuits, la cause profonde de l’augmentation de la nourriture dans les écoles, expiré l’année dernière. À l’autre extrémité du spectre, certains articles avaient des taux d’inflation négatifs en 2022. Ceux qui ont enregistré les plus fortes baisses de prix annuelles comprenaient l’électronique grand public comme les smartphones et les téléviseurs, pour lesquels les prix ont chuté de 22,2 % et 14,4 % en 2022, respectivement. Les prix de location de voitures et de camions ont chuté de 4,9 %, tandis que les prix du bœuf et du veau ont chuté de 3,1 %, les robes pour femmes de 2,3 % et l’admission à des événements sportifs de 1,5 %. Une baisse du taux d’inflation pour l’électronique peut sembler contre-intuitive alors que les iPhones et autres gadgets n’étaient pas nécessairement accompagnés de remises importantes en 2022. En fait, cette «baisse» sur papier est due à la façon dont le gouvernement fédéral comptabilise les améliorations de la qualité des produits au fil des ans. temps.

L’énorme inflation due à la hausse des prix de l’essence s’est maintenant presque complètement inversée. Andrew Hunter économiste américain senior chez Capital Economics

Sur une base mensuelle, les autres catégories ont connu de grandes fluctuations de novembre à décembre. Une baisse mensuelle de 9,4% des prix de l’essence a été “de loin le plus grand contributeur” à la déflation globale en décembre, selon le rapport de l’IPC. Les prix moyens de l’essence sont tombés à 3,09 dollars le gallon le 26 décembre, contre 3,53 dollars le mois précédent, selon l’hebdomadaire Les données publié par l’Energy Information Administration. Cela est en grande partie fonction de la baisse des prix mondiaux du pétrole brut, qui est raffiné en essence. Les prix du pétrole – qui ont grimpé en flèche au premier semestre 2022 en raison d’un choc d’approvisionnement dû à l’invasion de l’Ukraine par la Russie – ont largement baissé dans un contexte de crainte d’une récession potentielle et d’incertitude quant à la demande future d’énergie, a déclaré Andrew Hunter, économiste américain senior chez Capital Economics. “L’énorme inflation due à la hausse des prix de l’essence s’est maintenant presque complètement inversée”, a déclaré Hunter.

Les autres catégories ayant enregistré des baisses au cours du mois de décembre comprenaient les voitures et camions d’occasion (une baisse de 2,5 %), les tarifs aériens (3,1 %) et les véhicules neufs et les soins personnels, qui ont chacun chuté de 0,1 %, selon le rapport de l’IPC. Notamment, l’indice du logement a augmenté au cours du mois, les prix augmentant de 0,8 %, contre 0,6 % auparavant. Mais les signaux indiquent que les coûts du logement ont atteint un sommet et devraient commencer à se modérer “de manière significative” dans les données de l’IPC d’ici l’été et dans la seconde moitié de l’année, a déclaré Zandi.

Pourquoi l’inflation est si élevée

Si l’inflation devait continuer à se modérer, ce serait un répit bienvenu pour les ménages. La personne moyenne a perdu du pouvoir d’achat, puisque ses salaires ont augmenté à un rythme plus lent que les prix des choses qu’elle achète. Les salaires horaires ont baissé de 1,7 % au cours de la dernière année, après prise en compte de l’inflation, selon au Département américain du Travail. Le ménage type doit dépenser 371 $ de plus par mois pour acheter les mêmes biens et services que l’année dernière, selon une analyse de Moody’s du taux d’inflation annuel en décembre.

Une économie saine connaît un faible degré d’inflation chaque année. Les responsables de la Réserve fédérale américaine visent à maintenir l’inflation autour de 2 % par an. Mais les prix ont commencé à augmenter à un rythme inhabituellement rapide à partir du début de 2021, après ans de faible inflation. Lorsque l’économie américaine a rouvert, un déséquilibre entre l’offre et la demande a alimenté l’inflation qui était initialement limitée à des éléments tels que les voitures d’occasion, mais qui s’est depuis propagée et a duré plus longtemps que ne l’avaient prévu de nombreux responsables et économistes. Le problème n’est cependant pas cloisonné aux États-Unis. Au premier trimestre de 2022, les taux d’inflation annuels moyens avaient au moins doublé par rapport à leur niveau d’avant la pandémie dans 37 des 44 pays développés de l’Organisation de coopération et de développement économiques, selon au Pew Research Center.

Sur la scène mondiale, l’inflation s’est d’abord manifestée aux États-Unis. Cela est en partie dû au fait que les restrictions liées à Covid se déroulent plus tôt dans de nombreux États par rapport au reste du monde et au soutien fédéral aux ménages pour relancer la reprise économique. Les Américains avaient plus de revenus disponibles à la réouverture de l’économie, résultat de fonds fédéraux tels que les chèques de relance et la demande refoulée de rester à la maison. Les verrouillages de Covid-19 ont grondé les chaînes d’approvisionnement mondiales – ce qui signifie que beaucoup d’argent a coulé tête baissée dans moins de marchandises à acheter, faisant grimper les prix. La guerre en Ukraine a provoqué une flambée des coûts mondiaux de l’énergie, alimentant généralement la hausse des coûts de production et de distribution des biens.

La dynamique qui avait soutenu la forte inflation des biens physiques semble reculer. Les problèmes de chaîne d’approvisionnement se sont largement estompés, tandis qu’un dollar américain fort par rapport aux devises étrangères rend généralement moins coûteux l’importation de marchandises de l’étranger. Mais l’inflation des “services” – qui peuvent inclure n’importe quoi, des coupes de cheveux aux séjours à l’hôtel – s’est avérée un peu plus collante. Les coûts de main-d’œuvre sont un facteur important. La demande de travailleurs est proche de sommets historiques et le taux de chômage est faible, ce qui contribue à alimenter la concurrence pour les travailleurs et donc la hausse rapide des salaires. Cela crée des coûts de main-d’œuvre élevés pour les entreprises et exerce une pression à la hausse sur leurs coûts de service. Les économistes préfèrent généralement utiliser une mesure de l’inflation dite “de base” pour évaluer les tendances inflationnistes de l’économie américaine. Cette mesure de l’IPC évalue les prix sans les aliments et l’énergie (comme l’essence et le mazout), qui peuvent connaître de fortes fluctuations d’un mois à l’autre.