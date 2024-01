Voici la quantité de neige tombée lors de la tempête Mass. des 28 et 29 janvier 2024

NEIGE. AU MOMENT QUE NOUS ARRIVONS ENVIRON 20 H À 21 H CE NUIT ET CONTINUANT ​​JUSQU’À VOTRE LUNDI MATIN DÉBUT, VOUS POUVEZ VOIR CES TEMPÉRATURES ALLER DES 30 S SUPÉRIEURES VERS LES 30 S INFÉRIEURES. ET C’EST POURQUOI NOTRE FENÊTRE D’ACCUMULATION DE NEIGE COMMENCE ENFIN À S’OUVRIR. MAIS NOUS AUGMENTONS LES TEMPÉRATURES PENDANT NOTRE LUNDI APRÈS-MIDI. Alors peut-être qu’il y aura de la neige fondante pour votre trajet du lundi matin. MAIS DES AMÉLIORATIONS SONT EN ROUTE. D’ICI 14H00 À 15H00 ET À NOS HEURES D’APRÈS-MIDI, QUELLE QUANTITÉ DE NEIGE CELA NE SERA PAS UNE TEMPÊTE HIVERNALE MAJEURE, LES GENS. NOUS REGARDONS ENVIRON 1 À 3 PO DE NEIGE DANS LA VILLE DE BOSTON. PEUT ÊTRE 3 À 5 PO DE NEIGE JUSTE À L’INTÉRIEUR DE 495. LA PLUPART DES ZONES PLUS PROCHES DE CETTE MARQUE DE TROIS POUCES, PEUT ÊTRE PLUS DE HUIT POUCES DE NEIGE. UNE FOIS QUE NOUS ARRIVONS VERS LES SITES PLUS ÉLEVÉS. ET PUIS POUR LE CAP ET LES ÎLES, NOUS ENVISAGONS ENVIRON UN REVÊTEMENT À UN POUCE DE NEIGE. VERS LA QUEUE DU SYSTÈME TEMPÊTE. Alors c’est parti. CE SOIR ET CETTE NUIT, DE 20 À 21 H, NOUS COMMENCONS ENFIN À VOIR CETTE TRANSITION DE LA PLUIE À LA NEIGE. CELA CONTINUE TARD CE SOIR JUSQU’À LA NUIT ET COMMENCE PUIS À S’ALLÉGER À mesure que nous nous dirigeons vers notre trajet du lundi matin, de 5 à 6 heures du matin, de 10 à 11 heures du matin, la majeure partie de la région est terminée, à l’exception de la rive sud, de la côte sud, LE CAP, LES ÎLES. VOUS AVEZ LA CHANCE D’AVERSER QUELQUES AVERSES DE NEIGE À EFFET OCÉANIQUE JUSQU’À 22 H DEMAIN SOIR AVANT QUE TOUT LE MONDE AIT TERMINÉ, PUIS DEVENANT BEAUCOUP PLUS FROIDS AVANT QUE NOUS ARRIVONS MARDI MATIN. COMMENCER CHEZ LES ADOLESCENTS. Attendez-vous donc à quelques endroits glacés tôt mardi matin. VOTRE TRAJET DU LUNDI MATIN SERA DONC IMPACTÉ. QUELQUES ROUTES FONDANTES, PEUT-ÊTRE DE LA NEIGE QUI TOMBE. ASSUREZ-VOUS D’Y ALLER LENTEMENT, UN VENT CÔTIER QUI CESSERA LORSQUE NOUS ARRIVERONS À DEMAIN SOIR. Il y a donc un peu de rafales en ce moment. IL VA CONTINUER À AVOIR DES RAFALES LORSQUE NOUS NOUS VISAGEONS DEMAIN MATIN, PUIS LES VENTS COMMENCENT ENFIN À DIMINUER. PEUT-ÊTRE QUELQUES PANNES DE COURANT PARCE QUE NOUS REGARDONS UNE NEIGE FORTE ET MOUILLÉE AVEC CELLE-CI. PAS CETTE NEIGE LÉGÈRE ET POUDREUSE. LES INONDATIONS CÔTIÈRES NE SONT PAS UN GRAND SUJET DE PRÉOCCUPATION. CES VENTS CONTINUENT DONC À PROVOQUER DES RAFALES, SURTOUT PENDANT VOTRE SORTIE TÔT DE LUNDI MATIN. VERS LE CAP, LES ÎLES, PEUT-ÊTRE DES RAFALES SUPÉRIEURES DE 40 À 45MPH AILLEURS. Il suffit de regarder les rafales de vent entre 20 et 30 km/h. DONC PAS SI IMPRESSIONNANT. CE SERA UNE JOURNÉE FRAISÉE, MAIS CES VENTS DIMINUENT ASSEZ RAPIDEMENT DERRIÈRE CELA, DEVENANT BEAUCOUP PLUS FROIDS MARDI. COMMENÇANT À L’ADOLESCENT, SEULEMENT MONTANT DANS LES ANNÉES SUPÉRIEURES 20 À PRÈS DE 30, PEUT-ÊTRE DANS QUELQUES AVERSES DE NEIGE À EFFET OCÉANIEN VERS LE CAP ET LES ÎLES TÔT MARDI MATIN ET C’EST À PROPOS DE CELA. DONC IMPACT METEO POUR DEMAIN. NOUS REGARDONS DES TEMPÉRATURES DANS LES ANNÉES SUPÉRIEURES 30 TOUT AU LONG DE NOS HEURES D’APRÈS-MIDI, MAIS COMMENÇANT DANS LES ANNÉES 30 INFÉRIEURES, DES AMÉLIORATIONS AU COURS DE VOTRE APRÈS-MIDI AUSSI. UN RETOUR DE SOLEIL MARDI POUR MERCREDI NOUS REGARDONS DES TEMPERATURES DANS LES ANNÉES 30 ET PUIS FINAL

Voici la quantité de neige tombée jusqu’à présent dans le Massachusetts ; de la neige plus abondante à venir Mise à jour : 18 h 00 HNE, le 28 janvier 2024 Certaines communautés du Massachusetts signalent 2 pouces de chutes de neige au cours des premières étapes d’une tempête hivernale qui devrait apporter de la neige plus abondante dimanche soir et lundi matin. Un système de tempête a apporté de la pluie dans le sud de la Nouvelle-Angleterre tôt dimanche matin, mais certains flocons de neige ont commencé à tomber. dans le centre du Massachusetts et la neige se mêlait à la pluie dans l’est de l’État en fin de matinée dimanche. On a également signalé un mélange de grésil et de pluie, créant une accumulation de glace fondante. Le taux de chutes de neige et de précipitations a commencé à s’atténuer tôt dimanche après-midi, mais l’intensité devrait reprendre dimanche soir. Les derniers rapports de chutes de neige publiés par le National Weather Service sont répertoriés ci-dessous.Comté de BristolBureau du NWS à Norton, 0,1 poucesComté de HampdenSouthwick, 1,8 poucesWestfield, 1,5 poucesChicopee, 1,2 poucesHollande, 1 pouceHampden, 0,8 poucesLudlow, 0,7 poucesHolyoke, 0,6 poucesWest Springfield, 0,5 poucesComté de HampshirePlainfield, 2 poucesWesthampton, 1 pouceChesterfield, 0,5 poucesSouth Hadley, 0,3 poucesComté de MiddlesexStow, 0,8 poucesAshby, 0,7 poucesHopkinton, 0,5 poucesLexington, 0,3 poucesComté de NorfolkHolliston, 0,8 poucesWeymouth, tracesComté de SuffolkAéroport de Logan, tracesWorcester CountyFiskdale, 2 poucesWorcester, 2 poucesPaxton , 1,8 poucesAéroport de Worcester, 1,5 poucesWestborough, 1,5 poucesCharlton, 1,3 poucesShrewsbury, 1,3 poucesLeominster, 1,1 poucesOxford, 0,8 pouces Certaines communautés du Massachusetts signalent 2 pouces de chutes de neige au cours des premiers stades d’une tempête hivernale qui devrait apporter de la neige plus abondante dimanche soir et lundi matin. Un système de tempête a apporté de la pluie sur le sud de la Nouvelle-Angleterre tôt dimanche matin, mais quelques flocons de neige ont commencé à tomber dans le centre du Massachusetts et la neige se mêlait à la pluie dans l’est de l’État en fin de matinée dimanche. On a également signalé que de la neige fondue se mêlait à la pluie, créant une accumulation de glace fondante. Le taux de chutes de neige et de précipitations a commencé à s’atténuer dimanche en début d’après-midi, mais l’intensité devrait reprendre dimanche soir. Les derniers rapports de chutes de neige publiés par le National Weather Service sont répertoriés ci-dessous. Comté de Bristol Bureau du NWS à Norton, 0,1 pouces Comté de Hampden Southwick, 1,8 pouces Westfield, 1,5 pouces Chicopée, 1,2 pouces Hollande, 1 pouce Hampden, 0,8 pouces Ludlow, 0,7 pouces Holyoke, 0,6 pouces Springfield Ouest, 0,5 pouces Comté de Hampshire Plainfield, 2 pouces Westhampton, 1 pouce Chesterfield, 0,5 pouces Sud Hadley, 0,3 pouces Comté de Middlesex Rangement, 0,8 pouces Ashby, 0,7 pouces Hopkinton, 0,5 pouces Lexington, 0,3 pouces Comté de Norfolk Holliston, 0,8 pouces Weymouth, des traces Comté de Suffolk Aéroport de Logan, traces Comté de Worcester Fiskdale, 2 pouces Worcester, 2 pouces Paxton, 1,8 pouces Aéroport de Worcester, 1,5 pouces Westborough, 1,5 pouces Charlton, 1,3 pouces Shrewsbury, 1,3 pouces Léominster, 1,1 pouces Oxford, 0,8 pouces