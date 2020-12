Désolé mesdames, Zac Efron reste un homme pris.

le Voisins acteur et petite amie Vanessa Valladares ont été repérés en train de quitter une séance d’entraînement rapide à Adélaïde, en Australie, ce vendredi. Les paparazzi ont capturé des photographies du couple, qui ont quitté leur salle de sport par des sorties séparées.

Vanessa a transpiré dans un soutien-gorge de sport orange et jaune et des leggings noirs, tandis que son homme portait un débardeur musculaire et des bas noirs. Il a volé sous le radar en arborant une paire de lunettes de soleil et un bonnet, bien qu’il ait été reconnu par les spectateurs, à qui il a lancé un signe de paix.

Depuis le déménagement de Zac dans les terres plus tôt cette année, il a maintenu un style de vie discret avec l’aide de Vanessa, avec qui il a commencé à sortir vers juillet. Une source a déjà dit à E! News, « Il aime la région et le style de vie et elle lui a montré beaucoup de bons endroits. Il est dans un bon endroit et heureux en dessous. »