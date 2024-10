Voici la preuve que vous ne devriez jamais modifier l’échappement du LFA

Beaucoup considèrent la Lexus LFA comme la voiture la plus sonore de tous les temps. Son V-10 atmosphérique de 4,8 litres est associé à un échappement fabriqué par Yamaha, spécialement réglé pour évoquer les sons des voitures de Formule 1 à moteur V-10. Le modifier de quelque manière que ce soit ne ferait qu’empirer les choses, comme le montre cette comparaison vidéo.

Supercar Ron sur YouTube a décidé de modifier son LFA rouge avec un jeu de jolies roues BBS et un échappement de rechange sans nom. Même si les roues ne nous dérangent pas, il est clair que retirer les tuyaux savamment réglés de Yamaha était une erreur. Une vidéo dynamométrique publiée sur TikTok avec des clips dos à dos de l’échappement d’origine et de l’échappement modifié est tout ce que vous avez besoin de voir.

Même si le système d’échappement du marché secondaire est certainement plus bruyant, nous ne dirions pas qu’il soit meilleur. En fait, cela semble beaucoup plus rauque et moins sophistiqué que la configuration de Yamaha. Si nous devions choisir, nous opterions à chaque fois pour les tuyaux d’origine.

« C’est la pire erreur que j’ai jamais commise avec une voiture », a déclaré Ron dans une vidéo publiée sur YouTube.

Quand Ron a publié pour la première fois une vidéo du son d’échappement modifié du LFA à Instagramil a été inondé de commentaires dénigrant la décision. « Absolument gâché le son », peut-on lire dans un commentaire. « Les gaz d’échappement d’origine sonnent bien mieux », dit un autre. « La seule voiture qui n’a pas besoin d’être droite », lit-on dans un autre.

« Il s’avère que lorsque Toyota dépense des millions de dollars pour peaufiner un échappement à la perfection avec les ingénieurs de Yamaha, ce n’est pas bon de se débarrasser du travail qui a été effectué pour y parvenir », a-t-il déclaré dans la description de la vidéo. « Depuis, j’ai fait amende honorable auprès de la communauté automobile et j’ai ramené la voiture à son échappement d’origine. »

Dieu merci.