Lorsqu’un adepte rassemble les indices en un tweet, Taylor « a aimé » le message signifiant que les Swifties sont encore une fois sur quelque chose.

Alors que les fans essaient de se reposer avant la sortie du grand album à minuit HNE – préparez-vous pour les amateurs de culture pop Easter Eggs – Taylor est plus que ravie de partager une nouvelle musique spéciale avec ses fidèles disciples.

« Depuis que j’ai 13 ans, je suis ravi d’avoir 31 ans parce que c’est mon numéro porte-bonheur à l’envers, c’est pourquoi je voulais vous surprendre avec ça maintenant », a expliqué Taylor sur Instagram. « Vous avez tous été si attentionnés, solidaires et attentionnés lors de mes anniversaires et donc cette fois, j’ai pensé que je vous donnerais quelque chose! Je sais aussi que cette saison des fêtes sera solitaire pour la plupart d’entre nous et s’il y en a parmi vous là qui se tournent vers la musique pour faire face à mes proches disparus comme je le fais, c’est pour vous. «

Elle a ajouté: « Ce soir, l’histoire continue, alors que le clip de ‘willow’ tombe à minuit à l’est. »