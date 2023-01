Voici la plus grande fleur ancienne jamais trouvée conservée dans l’ambre

L’ambre – résine d’arbre collante qui durcit et préserve ce qu’il y a à l’intérieur – est une fenêtre sur des environnements anciens. Et parfois c’est aussi de l’art. Une fleur emprisonnée dans l’ambre de la Baltique est étourdissante par sa taille et sa beauté. Une paire de chercheurs ayant une affinité pour l’ambre et la botanique a revisité la fleur et corrigé une erreur scientifique qui s’est produite il y a 150 ans.

Chercheur postdoctoral Eva-Maria Sadowski du Museum für Naturkunde en Allemagne et Christa-Charlotte Hofmann de l’Université de Vienne ont mené une nouvelle analyse de la fleur pour mieux comprendre sa place dans le monde végétal. Ils ont publié un étude dans la revue Scientific Reports jeudi.

La fleur mesure environ 1,1 pouces (28 millimètres) de diamètre. Cela peut sembler petit, mais c’est un géant parmi les fleurs emprisonnées dans l’ambre ancien. Il date d’il y a entre 33,8 et 38 millions d’années. “Les inclusions de fleurs peuvent être rares et ne dépassent généralement pas 10 mm”, ont écrit les chercheurs.

Le spécimen a une longue histoire. Il a été décrit pour la première fois en 1872 alors qu’on pensait qu’il provenait d’un arbre à feuilles persistantes appelé stewartia kowalewskii. Les chercheurs ont utilisé un scalpel pour extraire le pollen de la fleur conservée et l’ont comparé avec le pollen d’espèces connues. L’équipe a trouvé que la désignation originale était incorrecte. La fleur a maintenant une nouvelle famille et un nouveau nom : symplocos kowalewskii. Symplocos englobe un groupe d’arbustes et d’arbres à feuilles persistantes. Celui en ambre est étroitement apparenté à une espèce asiatique.

Les scientifiques peuvent dire beaucoup de choses à partir d’une seule fleur. Les plantes symplocos modernes aiment pousser dans les forêts de montagne humides. Des conditions similaires existaient probablement il y a des millions d’années lorsque cette fleur était piégée dans l’ambre. “Cela concorde avec les analyses les plus récentes de la zone source d’ambre de la Baltique, la soi-disant forêt d’ambre de la Baltique, où prévalaient probablement des conditions humides et tempérées chaudes”, ont déclaré les chercheurs.

La fleur est en bonne compagnie avec d’autres découvertes d’ambre belles et scientifiquement importantes, de une fleur vieille de 100 millions d’années pour un escargot magnifiquement préservé. Toutes les découvertes d’ambre ne peuvent pas être considérées comme magnifiques. Exemple : sperme de cafard fossilisé. Mais vous pouvez toujours revenir en arrière et regarder profondément le symplocos kowalewskii et imaginer le monde passé dans lequel il a vécu.