Voici la photo virale de Tyler Glasnow qui a le lanceur Rays prêt à jouer dans Oppenheimer

Une photo du lanceur partant des Rays de Tampa Bay, Tyler Glasnow, est devenue virale en partie parce qu’il partageait une ressemblance avec un acteur célèbre.

Les Rays de Tampa Bay avaient connu un excellent début de saison 2023, détenant le meilleur record de toute la Ligue américaine entrant le vendredi 9 juin. Le match des Rays ce jour-là était spécial, car l’équipe a pu voir le lanceur partant Tyler Glasnow remporte son premier match en deux ans.

Alors que les fans de Rays étaient intéressés de voir comment Glasnow lancerait contre les Texas Rangers, Internet se concentrait sur autre chose que sa performance.

Lors de la titularisation, une photo a circulé sur les réseaux sociaux de Glasnow lors de sa titularisation contre les Rangers. Certains de ceux qui ont vu étaient convaincus qu’il s’agissait de l’acteur irlandais et star du prochain film de Christopher Nolan, « Oppenheimer », Cillian Murphy.

Twitter se demande si Tyler Glasnow ressemble à l’acteur Cillian Murphy

Ressemblance? Photoshop ? Faux profond ?

Ceux sur les réseaux sociaux ont réagi à la photo pour savoir si Glasnow ressemblait ou non à Murphy, qui avait joué Scarecrow dans la trilogie « The Dark Knight », et Tommy Shelby de l’émission « Peaky Blinders », ou si l’image avait été modifiée. Jetons un coup d’œil à certaines des réactions sur les réseaux sociaux.

S’éloignant de la photo virale, Glasnow a été impressionnant lors de son départ vendredi. En six manches, Glasnow a retiré six frappeurs sur des prises, a émis trois buts sur balles et n’a accordé qu’un seul point mérité sur un coup sûr dans la victoire de 8-3.

Il s’agissait de la première victoire de Glasnow depuis le 8 juin 2021, lorsqu’il a retiré 11 frappeurs et n’a accordé qu’un seul point mérité sur six coups sûrs lors de la victoire 3-1 de Tampa Bay contre les Nationals de Washington. Plus d’un mois plus tard, Glasnow a dû subir une opération de Tommy John, et il n’est revenu que le 28 septembre 2022, lors d’une apparition contre les Cleveland Guardians.

Au cours de ses trois départs jusqu’à présent en 2023, Glasnow a enregistré une MPM de 2,87, un WHIP de 1,085, 20 retraits au bâton et sept buts sur balles en 15,2 manches.

Ce fut un bon début pour Glasnow de remporter sa première victoire en près de deux ans. Mais Internet débattait pour savoir si cette image virale, en particulier, était Glasnow, Murphy ou une image photoshoppée/deep fake.