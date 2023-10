Voici la nouvelle page de mises à jour logicielles sur Android 14 QPR1

Dans la nouvelle mise à jour Android 14 QPR1 Beta 2 lancée sur les téléphones Pixel aujourd’hui, une nouvelle page « Mises à jour logicielles » est apparue qui vous permet de savoir de manière plus flashy si votre appareil est à jour ou non. Et nous ne parlons pas seulement des mises à jour au niveau du système : cela vous indique également les autres mises à jour disponibles.

Comme vous pouvez le voir sur les images ici de notre Pixel 7 Pro exécutant QPR1 Beta 2, la page Système dans les paramètres indique désormais « Mises à jour logicielles » là où elle disait « Mise à jour du système ». En accédant à cette page, vous indiquez en haut l’état actuel des mises à jour de votre appareil. Il répertorie ensuite 4 éléments liés aux mises à jour du système, de Google Play et des applications.

Si vous êtes à jour, il devrait indiquer « Votre Pixel est à jour » tout en haut et afficher des couleurs vertes partout. Cependant, si une mise à jour est disponible, je l’ai vue indiquer « Améliorez votre Pixel » et afficher une coloration jaune. Je ne sais pas avec certitude, mais je suis curieux de savoir si plusieurs mises à jour sont disponibles, si un nouveau message apparaît et change la coloration en rouge.

Les quatre éléments de cette nouvelle page sont les mises à jour Pixel, la mise à jour du système, la mise à jour du système Google Play et les mises à jour des applications. L’élément Pixel Updates indique l’état de votre téléphone et indique le nombre de mises à jour disponibles ou si vous êtes « à jour ». Ci-dessous se trouvent les deux types de mises à jour disponibles sur lesquelles vous pouvez appuyer pour récupérer une mise à jour du système ou du système Google Play. Vous trouverez ci-dessous à quoi ressemblera cet écran si une mise à jour est disponible.

Et enfin, l’option Mises à jour des applications ouvre Google Play sur la page de gestion des applications pour vous permettre de mettre à jour les applications.

Il s’agit d’une mise à jour intéressante qui rend les mises à jour du système plus faciles à comprendre sur les appareils Pixel. Auparavant, vous deviez vous diriger vers plusieurs écrans pour vérifier les mises à jour du système et du système Google Play, donc cela les place au moins au même endroit. Le raccourci vers les mises à jour des applications est également un bonus supplémentaire.

Trouvez-vous autre chose d’intéressant dans la nouvelle mise à jour QPR1 ?