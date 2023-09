Voici la nouvelle liste de téléphones

Propriétaires de téléphones Samsung, la mise à jour d’août commence à être déployée sur la liste massive d’appareils pris en charge par Samsung. Puisque nous parlons maintenant de 5 ans de mises à jour pour de nombreux téléphones, cette liste ne va pas diminuer de si tôt. En fait, il continue de croître avec le lancement de nouveaux téléphones, comme les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 avec lesquels nous jouons tous maintenant.

Pour lancer la mise à jour Samsung d’août, certains des téléphones les plus anciens auxquels Samsung envoie encore des mises à jour mensuelles voient les premières versions – le Galaxy S20 et le Galaxy Note 20, ainsi que le Galaxy Z Fold 2 sont en premier sur la liste aux États-Unis.

Pour le mois d’août, Samsung (via Verizon) suggère que cette mise à jour « fournit uniquement les correctifs de sécurité Android les plus récents sur votre appareil ». Ils ne mentionnent pas les améliorations de performances, les nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo, les mises à jour du modem ou, vraiment, quoi que ce soit de plus. Cela pourrait être dû au fait qu’ils se concentrent plutôt sur la sortie d’Android 14 et One UI 6 d’ici quelques mois.

La première série de mises à jour Samsung est la suivante :

Galaxy Z Pli 2 : F916USQS4JWG8

: F916USQS4JWG8 Galaxie S20 : G981VSQS6HWGC

: G981VSQS6HWGC Galaxie S20+ : G986USQS6HWGC

: G986USQS6HWGC Galaxy S20 Ultra : G988USQS6HWGC

: G988USQS6HWGC Galaxy S20 FE : G781VSQSAHWG9

: G781VSQSAHWG9 Galaxy Note20 : N981USQS5HWG8

: N981USQS5HWG8 Galaxy Note20 Ultra : N986USQS5HWG8

: N986USQS5HWG8 Galaxy A53 5G: A536VSQS8CWG8

MISE À JOUR 15/08: Les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 reçoivent aujourd’hui leur première mise à jour et fournissent le patch d’août.

Galaxy Z Fold 5 : F946USQS1AWH3

: F946USQS1AWH3 Galaxy Z Flip 5: F731USQS1AWH3

MISE À JOUR 17/08: La prochaine série de téléphones à bénéficier de la mise à jour d’août comprend le Galaxy S23, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 Ultra. Tous les modèles Galaxy S23 bénéficient non seulement du dernier correctif de sécurité, mais également de One UI 5.1.1. Samsung vient d’annoncer cette nouvelle version du logiciel lancée pour la première fois sur les nouveaux Fold 5 et Flip 5. Il devrait également y avoir des « améliorations des performances » d’une certaine sorte.

Galaxie S23 : S911USQU1AWGH

: S911USQU1AWGH Galaxie S23+ : S916USQU1AWGH

: S916USQU1AWGH Galaxy S23 Ultra: S918USQU1AWGH

MISE À JOUR 24/08: Une autre série d’appareils Samsung reçoit cette semaine la mise à jour d’août. Nous avons les Note 10 et Note 10+ qui voient l’une de leurs dernières mises à jour restantes, ainsi que la gamme Galaxy S22 passant à One UI 5.1.1.

Galaxie S22 : S901USQU3CWGI

: S901USQU3CWGI Galaxie S22+ : S906USQU3CWGI

: S906USQU3CWGI Galaxy S22 Ultra : S908USQU3CWGI

: S908USQU3CWGI Galaxy Note10 : N970USQS8HWG1

: N970USQS8HWG1 Galaxy Note10+: N976USQS8HWG1

MISE À JOUR 25/08: Les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 sont les prochains à recevoir la mise à jour One UI 5.1.1 (avec le correctif de sécurité d’août). Le journal des modifications indique qu’il faut s’attendre à des améliorations du mode Flex, de la galerie, de Samsung Health, du point d’accès, du multi-fenêtre et de l’entretien des appareils.

Galaxy Z Fold 4 : F936USQU3DWH5

: F936USQU3DWH5 Galaxy Z Flip 4: F721USQU3DWH5

MISE À JOUR 29/08: Le Galaxy S21 (contrairement à ce que nous avions dit précédemment le 14 août) reçoit désormais la mise à jour d’août. La mise à jour est cependant plus qu’un correctif de sécurité et inclut également la mise à jour vers One UI 5.1.1. Il s’agit d’une bien meilleure mise à jour que celle que nous avions signalée précédemment. La Galaxy Tab S9+ reçoit également le patch d’août.

Galaxie S21 : G991USQU8EWH6

: G991USQU8EWH6 Galaxie S21+ : G996USQU8EWH6

: G996USQU8EWH6 Galaxy S21 Ultra : G998USQU8EWH6

: G998USQU8EWH6 Galaxy Tab S9+: X818USQU1AWH8

MISE À JOUR 31/08: Pour clôturer le mois, Samsung propose les mises à jour One UI 5.1.1 avec le patch d’août pour le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3.

Galaxy Z Flip 3 : F711USQU5GWH3

: F711USQU5GWH3 Galaxy Z Fold 3: F926USQU4GWH5

Pour rechercher des mises à jour sur votre téléphone Samsung, vous accéderez à Paramètres> Mises à jour du système> Rechercher les mises à jour du système.

// Verizon