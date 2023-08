Voici la nouvelle liste de téléphones

Propriétaires de téléphones Samsung, la mise à jour d’août commence à être déployée sur la liste massive d’appareils pris en charge par Samsung. Puisque nous parlons maintenant de 5 ans de mises à jour pour de nombreux téléphones, cette liste ne va pas diminuer de sitôt. En fait, il continue de croître avec le lancement de nouveaux téléphones, comme le Galaxy Z Fold 5 et le Z Flip 5 avec lesquels nous jouons tous maintenant.

Pour lancer la mise à jour Samsung d’août, certains des téléphones les plus anciens auxquels Samsung envoie encore des mises à jour mensuelles voient les premières versions – le Galaxy S20 et le Galaxy Note 20, ainsi que le Galaxy Z Fold 2 sont les premiers sur la liste aux États-Unis.

Pour le mois d’août, Samsung (via Verizon) suggère que cette mise à jour « fournit uniquement les correctifs de sécurité Android les plus récents sur votre appareil ». Ils ne mentionnent pas les améliorations de performances ou les nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo ou les mises à jour du modem ou, vraiment, quoi que ce soit de plus. Cela pourrait être dû au fait que leur objectif est plutôt de sortir Android 14 et One UI 6 dans quelques mois.

La première série de mises à jour Samsung est la suivante :

Galaxy Z Fold 2 : F916USQS4JWG8

: F916USQS4JWG8 Galaxie S20 : G981VSQS6HWGC

: G981VSQS6HWGC Galaxy S20+ : G986USQS6HWGC

: G986USQS6HWGC Galaxy S20 Ultra : G988USQS6HWGC

: G988USQS6HWGC Galaxy S20 FE : G781VSQSAHWG9

: G781VSQSAHWG9 Galaxy Note 20 : N981USQS5HWG8

: N981USQS5HWG8 Galaxy Note 20 Ultra : N986USQS5HWG8

: N986USQS5HWG8 Galaxie A53 5G: A536VSQS8CWG8

Pour vérifier les mises à jour sur votre téléphone Samsung, vous vous dirigerez vers Paramètres> Mises à jour du système> Vérifier les mises à jour du système.

// Verizon