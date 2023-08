Voici la nouvelle conception des paramètres Google à venir sur Android

La section « Google » de votre page de paramètres Android fait peau neuve du jour au lendemain, sans aucune annonce de Google. Non pas que nous en ayons besoin, mais la nouvelle interface utilisateur semble être largement déployée et vous pouvez y accéder immédiatement, potentiellement sur n’importe quel téléphone Android.

Maintenant, quand je dis la section « Google », je parle de la zone que vous trouvez dans les paramètres de votre téléphone Samsung ou Pixel appelée « Google ». Il s’agit techniquement de la zone des services Google Play, mais seuls nous, les nerds, l’appellerions ainsi. Pour presque tout le monde, il s’agit simplement de la zone des paramètres Google, où vous trouverez des raccourcis pour ajuster les éléments liés à votre compte Google général.

La nouvelle refonte présente une mise en page à deux panneaux avec une section « Recommandé » à l’avant, ainsi qu’un onglet « Tous les services » à côté. Cette zone recommandée affiche de grandes zones liées à des éléments tels que votre sauvegarde (et l’espace dont vous disposez si vous êtes abonné à Google One), les paramètres de partage à proximité, de localisation de mon appareil, de Google Wallet et du gestionnaire de mots de passe. En appuyant sur ces gros boutons, vous accédez à des applications ou à d’autres paramètres permettant de contrôler ces services.

Au contraire, c’est un moyen plus simple de vous montrer certains des paramètres Google les plus importants sur votre téléphone.

Je vois la nouvelle interface utilisateur sur mon Pixel 7 et mon Galaxy S23, ce n’est donc pas seulement une affaire de Pixel. Les services Google Play sont présents sur tous vos téléphones Android et cela devrait signifier obtenir cette mise à jour. Je suis sur la version bêta de Play Services avec la version 23.32.55, apparemment la version qui a activé ce nouveau look.

Lien Google Play: Services Google Play