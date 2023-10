Nous aurons beaucoup à dire sur le OnePlus Open dans les prochains jours, mais comme l’appareil est officiel et que les précommandes sont déjà ouvertes, nous voulions vous proposer le meilleur endroit pour en acheter un, en supposant que vous en ayez déjà vu assez. À un prix juste en dessous du Galaxy Fold 5 à 1 699 $, OnePlus offre beaucoup de choses sur son premier pliable, avec une opportunité de réduction décente pour adoucir l’affaire.

Pour la meilleure offre de précommande OnePlus Open, je vous renvoie au OnePlus Store. Ils ont actuellement les deux couleurs (vert ou noir) disponibles et vous offrent 200 $ de réduction quel que soit le téléphone que vous échangez, mais ils augmenteront considérablement ce prix si vous avez un téléphone décent dont vous pouvez vous séparer.

Avant de plonger, assurez-vous de consulter notre article de présentation sur le OnePlus Open, car il plonge dans la liste complète des spécifications, parle des fonctionnalités logicielles et de l’accent mis par OnePlus sur la durabilité.

Offre de précommande du OnePlus Store: Le meilleur endroit pour précommander le OnePlus Open est le OnePlus Store, où ils offrent 200 $ de réduction avec l’échange de n’importe quel smartphone. Si vous acceptez cette offre, vous baisserez immédiatement le prix à 1 499 $. Ce n’est guère plus qu’un Galaxy S23 Ultra à ce stade.

Si vous souhaitez vous séparer d’un meilleur téléphone parce que vous souhaitez économiser encore plus, OnePlus affirme qu’il vous offrira une remise instantanée, comme le fait Samsung. Cela devrait signifier une réduction plus importante du prix d’achat aujourd’hui, avec une confirmation plus tard que vous avez dit la vérité sur le téléphone que vous possédez. Nous adorons le programme de reprise de Samsung et espérons maintenant que OnePlus réussira en faisant la même chose.

Besoin de voir quelques valeurs ? Voici un aperçu de certaines options d’échange :

1 000 $ de rabais :iPhone 14 Pro Max

:iPhone 14 Pro Max 700-800 $ de rabais : Galaxy S23 Ultra, Galaxy Fold 4, OnePlus 11, iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro/Max

: Galaxy S23 Ultra, Galaxy Fold 4, OnePlus 11, iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro/Max 500-700 $ de rabais: Galaxy Flip 4, Galaxy Fold 3, OnePlus 10 Pro/10T, iPhone 14 Plus, iPhone 14

En prime, OnePlus propose également une paire de OnePlus Buds 2 Pro dans une couleur spéciale Misty White. C’est gentil de leur part.

Lien de précommande ouvert OnePlus

Offres Amazon et Best Buy: Amazon et Best Buy vendent également le OnePlus Open, mais aucun ne peut vraiment égaler l’offre OnePlus ci-dessus. Si cela ne vous intéresse pas et souhaitez acheter sur Amazon, vous trouverez un lien de précommande ci-dessous. Amazon vous offre une carte-cadeau de 200 $ avec achat. Pour Best Buy, ils ne proposeront le téléphone que le 26 octobre, où ils lanceront ensuite leur programme d’échange typique.

Lien de précommande Amazon