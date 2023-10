Cardio, abréviation d’exercice cardiovasculaire, fait référence à toute forme d’activité physique rythmée qui augmente votre fréquence cardiaque et votre respiration afin que le cœur et les poumons puissent fournir de l’oxygène aux muscles qui travaillent. Essentiellement, c’est le type d’exercice qui vous fait souffler et souffler – et qui effraie de nombreuses personnes.

Les gens font souvent du cardio pour perdre du poidsmais il est associé à divers avantages pour la santé, notamment la réduction du risque de maladie cardiaque, accident vasculaire cérébral et chutes. La recherche montre que le cardio s’améliore également Fonction cognitive et santé mentale.

Le Organisation Mondiale de la Santé recommande un minimum de 150 minutes de cardio d’intensité modérée ou 75 minutes de cardio d’intensité vigoureuse par semaine.

Il existe de nombreuses façons de faire du cardio, depuis la pratique d’un sport d’équipe jusqu’au travail en vélo, en passant par le jogging. Si vous souhaitez et pouvez investir dans un équipement, vous pouvez également faire du cardio à la maison.

Le tapis roulant, le vélo stationnaire et le rameur sont les équipements cardio les plus populaires que vous trouverez dans une salle de sport typique, et vous pouvez également en acheter pour votre maison. Voici comment savoir lequel vous convient le mieux.

Le tapis roulant

En termes d’efficacité de l’exercice, il est difficile de faire abstraction du tapis roulant. La course à pied utilise la plupart de vos principaux groupes musculaires et entraîne donc une augmentation plus importante de rythme cardiaque et la dépense énergétique par rapport à d’autres activités, comme le vélo.

En prime, puisque courir sur un tapis roulant nécessite de supporter votre propre poids corporel, cela aide également à développer et à maintenir Tes os, les gardant forts. Cela devient encore plus important à mesure que vous vieillissez car le risque de développer des conditions médicales telles que l’ostéopénie et l’ostéoporose – où la densité de vos os est réduite – augmente.

Mais le tapis roulant n’est peut-être pas pour tout le monde. La nature de la course à pied peut exacerber la douleur et provoquer un gonflement chez les personnes souffrant de maladies articulaires courantes telles que l’arthrose.

De plus, un tapis roulant nécessitera probablement plus d’entretien (puisque la plupart des tapis roulants sont motorisés) et peut prendre beaucoup de place.

Vélo stationnaire

Le vélo stationnaire constitue un autre moyen pratique d’atteindre vos objectifs cardio. Installer correctement le vélo est crucial pour garantir votre confort et réduire les risques de blessures. En règle générale, vous souhaitez que votre genou soit légèrement plié, comme dans l’image ci-dessous, lorsque votre jambe est au bas du coup de pédale.

Même si le cyclisme présente des avantages considérables pour cardiovasculaire et la santé métabolique, puisqu’il ne s’agit pas d’une mise en charge, cela ne profite pas à votre os au même titre que la marche et la course. D’un autre côté, il offre un excellent entraînement cardio sans stresser vos articulations.

Rameur

Si vous souhaitez obtenir le meilleur entraînement cardio en un minimum de temps, le rameur pourrait être fait pour vous. Parce que l’aviron nécessite que vous utilisiez tous vos principaux groupes musculaires, y compris le haut du corps, votre cœur et vos poumons doivent travailler encore plus fort que lorsque vous ramez. course à pied et vélo à délivrer de l’oxygène à ces muscles qui travaillent. Cela signifie que l’énergie dépensée en ramant est comparable à celle de la course à pied et plus grand que le vélo.

Mais avant de vous précipiter pour acheter un nouveau rameur, il y a deux questions à considérer. Premièrement, le défi technique de l’aviron est sans doute plus grand que celui de la course à pied ou du cyclisme, car l’habileté de l’aviron est souvent moins familière à la personne moyenne. Bien qu’un entraîneur ou un entraîneur puisse vous aider, n’oubliez pas qu’une bonne technique d’aviron doit être ressentie principalement dans vos jambes, et non dans vos bras et votre dos.

Deuxièmement, la nature sans mise en charge de l’aviron signifie qu’il ne bénéficie pas des mêmes avantages pour la santé osseuse qu’offre le tapis roulant – bien qu’il existe certaines preuves qu’il peut encore augmenter la densité osseuse. dans une moindre mesure. Néanmoins, comme le cyclisme, cet inconvénient de l’aviron peut être annulé en proposant une option plus respectueuse des articulations, offrant ainsi une excellente alternative à ceux qui souffrent de douleurs articulaires et qui souhaitent néanmoins garder leur cœur et leurs poumons en bonne santé.

Alors, quelle est la meilleure option ?

Cela dépend de vos objectifs, de votre état de santé actuel et, surtout, de ce que vous appréciez le plus. Le meilleur exercice est celui qui est fait. Alors, choisissez l’équipement qui vous semble le plus agréable, car cela augmentera les chances que vous vous y teniez à long terme.

