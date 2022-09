Voici la « maman » qui a toujours pris soin de notre salle de presse – Shaw Local

Les salles de presse peuvent souvent ressembler à des familles. Ou du moins ils l’ont fait à l’époque où j’y travaillais à plein temps.

Quelqu’un remplissait toujours les rôles d’enfant obéissant, d’enfant rebelle, d’oncle bizarre, de tante stylée, etc.

Je taquinerais les réviseurs et les journalistes que je supervisais parce que je n’avais pas d’enfants à moi qu’ils me trouveraient sans aucun doute en train d’essayer de les materner.

Cependant, le rôle de mère dans la salle de rédaction du Northwest Herald ne m’appartenait pas, mais à JoAnn Smith. Elle était la personne de référence de la rédaction.

JoAnn a répondu au numéro principal de la salle de rédaction et savait qui travaillait sur quelle histoire en fonction de qui appelait.

Cependant, cela signifiait également qu’elle subissait le poids des appels téléphoniques en colère. Si l’on écoutait attentivement, on pouvait dire de quel type d’appel il s’agissait. Pas parce que JoAnn élèverait jamais la voix ; elle le faisait rarement, voire jamais. Les bons appels provoquaient généralement son rire caractéristique.

Quand j’étais rédacteur en chef adjoint des nouvelles, j’ai appris que si JoAnn m’envoyait un appel et ne me regardait pas, je devais me préparer. Effectivement, il y aurait une personne en colère ou mécontente à l’autre bout de la ligne.

En sa qualité de préposée à la nécrologie, JoAnn a également dû répondre à de nombreux appels de directeurs de funérailles mécontents. Aussi dur que nous ayons essayé sur le bureau de copie, parfois des erreurs se produisaient. JoAnn a entendu parler d’eux tous.

J’ai toujours admiré la façon dont elle a géré ces appels. Quiconque a travaillé dans le service à la clientèle sait à quel point il est désagréable de se faire crier dessus pour quelque chose dont vous n’avez rien à voir. Mais à maintes reprises, elle leur accordait toute son attention et faisait ce qu’elle pouvait pour les apaiser. Ensuite, elle faisait de son mieux pour nous dire d’un ton calme à quel point nous avions gâché les choses. Bénis-la, elle nous a toujours pardonné, probablement parce qu’elle pouvait dire que nous détestions rendre son travail plus difficile.

Chaque fois que nous avions besoin de fournitures de bureau, JoAnn était notre premier arrêt. Si les réviseurs manquaient de stylos rouges ou si les journalistes avaient besoin de cahiers, elle en entendrait parler.

Aux alentours des élections, JoAnn est devenue encore plus populaire parce qu’elle contrôlait la commande de pizzas de la salle de presse. C’était elle qui prenait les demandes spéciales et elle faisait de son mieux pour les satisfaire.

Chaque jour, un flux constant de journalistes, de rédacteurs en chef et de rédacteurs de section passait au bureau de JoAnn juste pour parler. JoAnn avait toujours du temps pour tout ce dont nous voulions discuter.

Le sourire de JoAnn était contagieux et sa personnalité ensoleillée nous a tous attirés vers elle. Elle aimait parler de sa famille, en particulier de sa fille, Shaun. Comme elle était fière d’elle et de ses petits-enfants. Et elle avait toujours quelque chose de gentil à dire sur son mari, Jerry.

JoAnn était un donateur. Elle a toujours voulu aider, qu’il s’agisse de trouver un vieux numéro du journal ou d’écouter nos problèmes.

En dehors de la salle de rédaction, elle s’est donnée aussi. JoAnn avait été très active à Jaycees et dans son église.

L’une des choses les plus gentilles qu’elle a faites pour moi a été de me demander de l’aider à choisir des vêtements professionnels. Elle voulait se concentrer sur sa nouvelle entreprise avec Mary Kay, et elle voulait avoir l’air du rôle. J’étais tellement flatté d’aider, mais encore plus heureux de pouvoir passer du temps avec elle.

Nous avons passé une agréable matinée à essayer des tenues. Elle rayonnait quand elle portait les choses que nous avions choisies. Elle a également eu beaucoup de succès avec Mary Kay. C’était juste la manière de JoAnn.

Depuis que nous étions tous les deux hors de la salle de rédaction, nous nous suivions sur Facebook. Mon cœur était si lourd quand elle a perdu son cher Jerry pendant la pandémie.

C’est encore plus lourd maintenant. Notre chère JoAnn est décédée le 28 août.

Tous ses « enfants » de salle de rédaction ont de bons souvenirs. Elle a vraiment fait une différence.

Nous la porterons dans nos cœurs pour toujours.

• Joan Oliver est l’ancienne rédactrice en chef adjointe du Northwest Herald. Elle est associée au Northwest Herald depuis 1990. On peut la joindre au jolivercolumn@gmail.com.