Voici la liste initiale de 53 joueurs des Bears de Chicago pour 2022 – Shaw Local

LAKE FOREST – Les Bears ont réduit leur alignement à 53 joueurs mardi.

Pour ce faire, ils ont coupé plus de 20 joueurs cette semaine. Voici la liste complète des joueurs qui n’ont pas fait partie de la liste initiale.

Il s’agit de la première formation que le directeur général Ryan Poles et l’entraîneur-chef Matt Eberflus ont construit ensemble. Ils peuvent encore apporter des modifications et des ajouts dans les jours à venir. De nombreux joueurs frapperont le fil de renonciation après avoir été libérés par d’autres équipes. De plus, les vétérans ayant quatre ans d’expérience ou plus seront automatiquement frappés par l’agence libre après avoir été coupés.

Vous trouverez ci-dessous la liste initiale de 53 joueurs des Bears, mardi après-midi.

La liste des 53 joueurs des Bears

Stratège

Champs de Justin

Trevor Siémian

Revenir

Trestan Ebner

Khalil Herbert

David Montgomery

Arrière

Khari Blasingame

Jake Pinces

Récepteur large

N’Keal Harry

Vélus Jones Jr.

Darnell Mooney

Dante Pettis

Byron Pringle

Tajae Sharpe

Équanime Saint-Brown

Fin serrée

Ryan Griffon

Cole Kmet

Ligne offensive

Larry Borom

Ja’Tyre Carter

Teven Jenkins

Braxton-Jones

Sam Mustipher

LucasPatrick

Riley Reiff

Zacharie Thomas

Cody Whitehair

Ligne défensive

Angelo Blackson

Trévis Gipson

Justin Jones

Al-Quadin Muhammad

Mike Pennel Jr.

Robert Quinn

Dominique Robinson

Khyiris Tonga

Secondeur

Matthieu Adams

Caleb Johnson

Nicolas Morrow

Jack Sanborn

Roquan Smith

Joe Thomas

Demi défensif

Jaquan Brisker

Dane Cruikshank

Kyler Gordon

Élie Hicks

DeAndre Houston-Carson

Eddie Jackson

Lamar Jackson

Jaylon Johnson

Jaylon Jones

Duc Shelley

Kindle Vildor

Équipes spéciales

Trenton Gill (P)

Le Caire Santos (K)

Patrick Scales (LS)