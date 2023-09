Voici la liste des couleurs de la Pixel Watch 2 et des nouveaux bracelets sport

Google nous a déjà annoncé que la Pixel Watch 2 apparaîtrait le 4 octobre lors d’un événement Made by Google et que nous pourrons la précommander immédiatement. Il y a encore certaines choses que nous ne savons pas, comme le prix, les détails sur les modifications de fonctionnalités et de matériel, et les options dont nous disposerons si nous décidons d’acheter. D’après les informations que nous avons consultées aujourd’hui et qui étaient fiables dans le passé, nous pensons connaître les choix de couleurs pour les modèles LTE et WiFi/Bluetooth, ainsi que les couleurs des bracelets à venir, y compris le nouveau bracelet Sport.

Couleurs du boîtier de la Pixel Watch 2: La Pixel Watch originale expédiée l’année dernière avec des boîtiers Champagne Gold, Matte Black et Polished Silver. Selon les cas, Google a ensuite remplacé son groupe Active par des couleurs comme Hazel, Obsidian, Charcoal et Chalk. Pour la nouvelle Pixel Watch 2, il ne semble pas que les choses changeront beaucoup.

Les informations que nous avons examinées montrent le La Pixel Watch 2 arrive à nouveau dans des boîtiers or, noir et argent, les modèles LTE et WiFi obtenant les trois couleurs. Le groupe actif inclus dans la boîte pourrait également être assez similaire, où Gold trouvera un groupe Hazel, Black trouvera un groupe Obsidian et Silver sera livré avec deux choix. Ces choix seront une version d’un groupe « White », éventuellement Chalk ou Porcelain. L’autre choix sera « Bay », qui, selon le site de couleur que vous consultez, est soit un vert froid, soit un brun.

À titre de référence, voici tous les numéros de modèle de Pixel Watch 2 non américains avec leurs bandes colorées :

LTE et WiFi (argent/blanc) : GA05027-GB, GA05031-GB

LTE et WiFi (Argent/Baie) : GA05028-GB, GA05032-GB

LTE et WiFi (or/noisette) : GA05026-GB, GA05030-GB

LTE et WiFi (noir/obsidienne) : GA05025-GB, GA05029-GB

Nouveaux bracelets Sport pour la Pixel Watch 2: Maintenant, comme il s’agit du lancement d’une nouvelle montre, vous devez en quelque sorte sortir de nouveaux bracelets de montre pour l’accompagner, n’est-ce pas ? Le bracelet Sport que l’on a vu lors de la Coupe du Monde Féminine au poignet de Megan Rapinoe dans une publicité Google (ci-dessus) est en route dans d’autres couleurs. Rapinoe porte ce que je suppose être la version Coral (GA05167-WW) du bracelet Sport, qui comporte des trous partout, comme vous pourriez en trouver sur ce que l’on appelle souvent un bracelet de montre de course.

Nous nous attendons également à ce que le bracelet Pixel Watch 2 Sport soit disponible dans les teintes Hazel (GA05065-WW), Moondust (GA05166-WW), Obsidian (GA05064-WW) et Porcelaine (GA05068-WW). Il devrait également y avoir des choix de petite ou de grande taille.

Bien que nous ayons vu ce groupe désigné comme étant destiné à la Pixel Watch 2, Google a envoyé ce groupe aux Pixel Superfans ces dernières semaines pour qu’ils le portent sur leur Pixel Watch d’origine. C’est une bonne nouvelle pour ceux d’entre nous qui espèrent pouvoir continuer à utiliser notre gamme actuelle de bracelets de montre sur la nouvelle Watch 2.

Un chargeur plus rapide ? S’il y a une nouvelle information amusante ici, c’est la liste d’un « câble de charge rapide USB-C pour Pixel Watch 2 ». Il est difficile de savoir ce que cela signifie en suggérant que ce sera « rapide », mais tout est probablement plus rapide que le lent chargeur sans fil 5 W dont dispose actuellement la Pixel Watch. Bien que la Pixel Watch ne dispose pas d’une grosse batterie – et que la Pixel Watch 2 ne devrait pas être beaucoup plus grande – une charge lente sur une montre intelligente est une chose frustrante à gérer, surtout si vous devez la charger tous les jours. Si cette liste suggère vraiment une amélioration, nous l’accepterons.

Pour le reste des nouveautés de la Pixel Watch 2, assurez-vous de lire notre analyse du premier teaser de Google.