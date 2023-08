Voici la liste des appareils éligibles pour la bêta HarmonyOS 4

Huawei a dévoilé HarmonyOS 4 il y a quelques jours avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités – un centre de notification révisé, une interface utilisateur de style Dynamic Island, de nouvelles cartes, plus de personnalisations, etc. Vous trouverez ci-dessous une liste des appareils qui reçoivent maintenant une version bêta du nouveau système d’exploitation.

Répétons-le encore une fois, il s’agit d’une version bêta, donc si vous voulez l’essayer (et accepter le risque de bugs), vous pouvez vous inscrire à la chaîne bêta via l’application My Huawei. On ne sait pas combien de temps il faudra à Huawei pour publier HarmonyOS 4 sur le canal stable.

Voici la liste, comme promis :

Téléphone (s:

Comprimés:

Les appareils suivants rejoindront la version bêta d’HarmonyOS plus tard, bien que Huawei n’ait pas fixé de date précise pour cela :

À venir

HUAWEI Compagnon 40E HUAWEI nova 9

HUAWEI Mate 40E 4G HUAWEI nova 9 Pro

HUAWEI P40 HUAWEI nova 8

HUAWEI P40 4G HUAWEI nova 8 Pro

HUAWEI P40 Pro HUAWEI nova 8 Pro 4G

HUAWEI P40 Pro+ HUAWEI nova 7 5G

HUAWEI Mate Xs HUAWEI nova 7 Pro 5G

HUAWEI Compagnon 30 HUAWEI nova 6

HUAWEI Compagnon 30 5G HUAWEI nova 6 5G

HUAWEI Mate 30 Pro HUAWEI nova 10 SE

HUAWEI Mate 30 Pro 5G HUAWEI nova 10 édition jeunesse

HUAWEI Mate 30 RS Conception Porsche HUAWEI nova 9 SE

HUAWEI Mate 30E Pro 5G Huawei Profitez 60X

HUAWEInova 10 Huawei Enjoy 60 Pro

HUAWEI nova 10 Pro Huawei Enjoy 50 Pro

HUAWEI MatePad Air HUAWEI MatePad 11 pouces 2023

HUAWEI MatePad Pro 11 pouces HUAWEI MatePad 11

HUAWEI MatePad Pro 10,8 pouces 2021





Pourtant, d’autres appareils rejoindront le programme bêta au cours de la période septembre-décembre. Cela inclut les Huawei Watch 4 et Watch 4 Pro. Pour rappel, HarmonyOS fonctionne non seulement sur les smartphones, mais sur toutes sortes d’appareils intelligents, y compris les écrans intelligents, les routeurs, etc.

Source (en chinois) | Via