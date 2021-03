Les nominations aux Oscars 2021 sont enfin arrivées. | Mark Ralston / AFP via Getty Images

Mank est le film le plus nominé, avec 10 hochements de tête.

La saison des Oscars 2021 ne ressemble à aucune autre. En raison de la pandémie, la cérémonie aura lieu le 25 avril, deux mois plus tard que d’habitude. Les cinémas ont été fermés sur les principaux marchés comme Los Angeles et New York pendant près d’un an. Et avec les dates de sortie en mouvement et les événements typiques de la saison des récompenses raccourcis, ce fut une année étrange et imprévisible.

Mais les nominations, annoncées via livestream lundi matin par Priyanka Chopra Jonas et Nick Jonas, sont en fait plutôt bonnes. David Fincher Mank ouvre la voie avec 10 nominations, faisant sans aucun doute plaisir à son studio Netflix. Mais l’Académie des arts et des sciences du cinéma – l’organisation professionnelle qui vote pour les Oscars – a répandu l’amour. Judas et le Messie noir, Minari, Son du métal, Le procès du Chicago 7, Le père, et Nomadland tous ont reçu six nominations chacun, y compris les places pour le meilleur film, et Jeune femme prometteuse en a attrapé cinq.

Parmi les autres nominés notables, citons Film suivant Borat, qui a remporté à la fois le meilleur scénario original et la meilleure actrice dans un second rôle pour Maria Bakalova; Collectif, un documentaire roumain qui a atterri dans la catégorie du meilleur long métrage international et du meilleur documentaire; et le film danois Un autre tour, qui a reçu des hochements de tête dans les catégories du meilleur long métrage international et du meilleur réalisateur.

Il y a aussi plusieurs jalons. Notamment pour l’Académie, qui a résisté à plusieurs situations #OscarsSoWhite ces dernières années, les nominés blancs sont la minorité dans trois des quatre catégories d’acteur; dans la catégorie Meilleur acteur, deux hommes d’origine asiatique sont nominés (Riz Ahmed et Steven Yeun). Et pour la première fois déjà, deux femmes (Chloé Zhao et Emerald Fennell) sont nominées dans la catégorie Meilleur réalisateur.

Voici les nominés pour les Oscars 2021.

La meilleure actrice dans un second rôle

Maria Bakalova, Film suivant Borat

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, Le père

Amanda Seyfried, Mank

Yuh-Jung Youn, Minari

Meilleure conception de costumes

Emma

Fond noir de Ma Rainey

Mank

Mulan

Pinocchio

Meilleure musique originale

Da 5 sangs

Mank

Minari

Nouvelles du monde

Âme

Meilleur scénario adapté

Film suivant Borat

Le père

Nomadland

Une nuit à Miami

Le tigre blanc

Meilleur scénario original

Judas et le Messie noir

Minari

Jeune femme prometteuse

Son du métal

Le procès du Chicago 7

Meilleur court métrage d’animation

Terrier

Genius loci

Si quelque chose arrive, je t’aime

Opéra

Oui, les gens

Meilleur court métrage d’action en direct

Sentir à travers

La salle des lettres

Le présent

Deux étrangers éloignés

Oeil blanc

Meilleur acteur dans un second rôle

Sacha Baron Cohen, Le procès du Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas et le Messie noir

Leslie Odom, Jr., Une nuit à Miami

Paul Raci, Son du métal

Lakeith Stanfield, Judas et le Messie noir

Meilleur long métrage documentaire

Collectif

Camp Crip

L’agent taupe

Mon professeur de poulpe

Temps

Meilleur court métrage documentaire

Colette

Un concerto est une conversation

Ne pas diviser

Salle de la faim

Une chanson d’amour pour Latasha

Meilleur long métrage international

Un autre tour

Meilleurs jours

Collectif

L’homme qui a vendu sa peau

Quo Vadis, Aida?

Meilleur son

Levrette

Mank

Nouvelles du monde

Âme

Son du métal

Meilleur design de production

Le père

Fond noir de Ma Rainey

Mank

Nouvelles du monde

Principe

Meilleur montage de film

Le père

Nomadland

Jeune femme prometteuse

Son du métal

Le procès du Chicago 7

Meilleure photographie

Judas et le Messie noir

Mank

Nouvelles du monde

Nomadland

Le procès du Chicago 7

Meilleurs effets visuels

Amour et monstres

Le ciel de minuit

Mulan

Le seul et unique Ivan

Principe

Meilleur maquillage et coiffure

Emma

Hillbilly Elegy

Fond noir de Ma Rainey

Mank

Pinocchio

Meilleur film d’animation

En avant

Au-dessus de la lune

Un film de Shaun le mouton: Farmageddon

Âme

Marcheurs de loups

Meilleure chanson originale

«Combattez pour vous» Judas et le Messie noir

«Écoutez ma voix» Le procès du Chicago 7

«Husavik», Concours Eurovision de la chanson: L’histoire de la saga du feu

« Io sì (Vu), » La vie à venir

« Parlez maintenant, » Une nuit à Miami

Meilleur acteur

Riz Ahmed, Son du métal

Chadwick Boseman, Fond noir de Ma Rainey

Anthony Hopkins, Le père

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Meilleure actrice

Viola Davis, Fond noir de Ma Rainey

Jour de l’Andra, Les États-Unis contre Billie Holiday

Vanessa Kirby, Morceaux d’une femme

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Jeune femme prometteuse

Meilleur réalisateur

Thomas Vinterberg, Un autre tour

David Fincher, Mank

Lee Isaac Chung, Minari

Chloé Zhao, Nomadland

Émeraude Fennell, Jeune femme prometteuse

Meilleure image

Le père

Judas et le Messie noir

Mank

Minari

Nomadland

Jeune femme prometteuse

Son du métal

Le procès du Chicago 7