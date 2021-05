Voici la liste complète des gagnants aux Billboard Music Awards 2021 | Actualités musicales

Washington: Les Billboard Music Awards ont célébré une autre itération de leur émission bien-aimée dimanche, avec le chanteur-compositeur américain The Weeknd dominant la cérémonie avec 10 prix, y compris le trophée du meilleur artiste, suivi par le regretté Pop Smoke avec cinq, et BTS et Bad Bunny avec quatre chacun.

Selon E! News, les finalistes ont été choisis en fonction de leur performance dans les charts Billboard ainsi que des ventes de musique, des statistiques de la plate-forme de streaming, de la diffusion à la radio et de l’engagement social.

The Weeknd, tout en acceptant l’un des nombreux prix devant la caméra plus tôt dans la soirée, a promis un changement de rythme stylistique à venir dans son futur album et ses cycles de performances.

Il a dit: « Les heures supplémentaires sont terminées et l’aube approche. »

À un autre moment, il a fait une blague après avoir commencé par un léger faux-semblant de religiosité, « Je voudrais remercier Dieu … que je n’ai plus à porter ce costume rouge. »

L’année dernière, Post Malone a remporté le plus de prix avec neuf de ses 16 nominations. Cette année, Pink a été annoncé comme le Billboard Icon Award, Trae tha Truth comme le gagnant du Change Maker et Drake a poursuivi sa série de victoires historiques en acceptant le prix de l’artiste de la décennie.

En recevant le prix, il a été rejoint sur scène par son fils Adonis, sa mère et son père et ses amis les plus proches pour célébrer. Actuellement, le rappeur canadien détient le titre du plus grand nombre de victoires aux Billboard Music Awards avec 27, et a été nominé pour sept autres ce soir. La soirée mettait en vedette une gamme de présentateurs de stars, dont Cynthia Erivo, Chelsea Handler, Dixie D’Amelio, Gabrielle Union, Lena Waithe, Leslie Odom Jr. et plus encore.

Pendant ce temps, Pink a été honorée du prix Icon, et sa fille Willow a fait une superbe apparition lors de sa performance. Consultez la liste complète des gagnants:

PRIX ARTISTE

Meilleur artiste: The Weeknd

Meilleur nouvel artiste: Pop Smoke

Meilleur artiste masculin: The Weeknd

Meilleure artiste féminine: Taylor Swift

Top Duo / Groupe: BTS

Meilleur artiste du Billboard 200: Taylor Swift

Top Hot 100 Artiste: The Weeknd

Meilleur artiste de chansons en streaming: Drake

Meilleur artiste des ventes de chansons: BTS

Meilleur artiste de chansons de radio: The Weeknd

Meilleur artiste social (voté par les fans): BTS

Meilleur artiste R&B: The Weeknd

Meilleur artiste masculin R&B: The Weeknd

Meilleure artiste féminine R&B: Doja Cat

Meilleur artiste rap: Pop Smoke

Meilleur artiste rap masculin: Pop Smoke

Meilleure artiste rap féminine: Megan Thee Stallion

Meilleur artiste country: Morgan Wallen

Meilleur artiste masculin country: Morgan Wallen

Meilleure artiste féminine country: Gabby Barrett

Meilleur duo / groupe de pays: Florida Georgia Line

Meilleur artiste rock: Machine Gun Kelly

Meilleur artiste latin: Bad Bunny

Meilleur artiste masculin latin [New Category]: Bad Bunny

Meilleure artiste féminine latine [New Category]: Karol G

Top Duo / Groupe Latin [New Category]: Eslabon Armado

Meilleur artiste dance / électronique: Lady Gaga

Meilleur artiste chrétien: culte d’élévation

Meilleur artiste gospel: Kanye West

PRIX DE L’ALBUM

Meilleur album du Billboard 200: Pop Smoke ‘Shoot for the Stars, Aim for the Moon’

Meilleur album R&B: The Weeknd ‘After Hours’

Meilleur album de rap: Pop Smoke ‘Shoot for the Stars, Aim for the Moon’

Meilleur album country: Morgan Wallen ‘Dangerous: The Double Album’

Meilleur album rock: Machine Gun Kelly ‘Tickets to My Downfall’

Meilleur album latin: Bad Bunny ‘YHLQMDLG’

Meilleur album dance / électronique: Lady Gaga ‘Chromatica’

Meilleur album chrétien: Carrie Underwood ‘My Gift’

Meilleur album de gospel: Maverick City Music ‘Maverick City Vol. 3 Partie 1 ‘

PRIX DE LA CHANSON

Top Hot 100 chanson présentée par Rockstar: The Weeknd ‘Blinding Lights’

Meilleure chanson en streaming: DaBaby avec Roddy Ricch ‘ROCKSTAR’

Chanson la plus vendue: BTS ‘Dynamite’

Meilleure chanson radio: The Weeknd ‘Blinding Lights’

Meilleure collaboration (vote des fans): Gabby Barrett ft. Charlie Puth ‘I Hope’

Meilleure chanson R&B: The Weeknd ‘Blinding Lights’

Meilleure chanson rap: DaBaby avec Roddy Ricch ‘ROCKSTAR’

Meilleure chanson country: Gabby Barrett ‘I Hope’

Meilleure chanson rock: AJR ‘Bang!’

Meilleure chanson latine: Bad Bunny & Jhay Cortez ‘Dakiti’

Meilleure chanson dance / électronique: SAINt JHN ‘Roses (Imanbek Remix)’

Meilleure chanson chrétienne: Elevation Worship ft. Brandon Lake ‘Graves Into Gardens’

Meilleure chanson gospel: Kanye West avec Travis Scott ‘Wash Us In The Blood’

Les Billboard Music Awards 2021 ont eu lieu devant un public entièrement vacciné et entièrement masqué sur la place devant le Microsoft Theatre de Los Angeles, les lauréats émergeant d’une zone fermée des coulisses pour accepter leurs prix dos à la foule.

Selon le magazine People, la remise des prix de cette année était basée sur les données des graphiques du 21 mars 2020 au 3 avril 2021, les gagnants étant basés sur les «interactions clés des fans avec la musique», y compris les ventes de chansons, la diffusion en continu et l’engagement social.

Pendant ce temps, les meilleures catégories d’artiste social et de collaboration ont été votées par les fans. Les Billboard Music Awards 2021 ont été diffusés en direct sur NBC.