Voici la lettre d’excuses que Sam Bankman-Fried a envoyée aux employés de FTX

“Salut tout le monde-

Je suis profondément désolé de ce qui s’est passé. Je regrette ce qui vous est arrivé à tous. Et je regrette ce qui est arrivé aux clients. Vous avez donné tout ce que vous pouviez pour FTX et vous êtes resté aux côtés de l’entreprise et de moi.

Je ne voulais pas que tout cela se produise, et je donnerais n’importe quoi pour pouvoir revenir en arrière et refaire les choses. Tu étais ma famille. J’ai perdu ça, et notre ancienne maison est un entrepôt vide de moniteurs. Quand je me retourne, il n’y a plus personne à qui parler. Je vous ai tous déçus, et quand les choses sont tombées en panne, je n’ai pas réussi à communiquer. Je me suis figé face à la pression et aux fuites et à la lettre d’intention de Binance et n’ai rien dit. J’ai perdu la trace des choses les plus importantes dans l’agitation de la croissance de l’entreprise. Je tiens profondément à vous tous, et vous étiez ma famille, et je suis désolé.

J’étais PDG, et il était donc de mon devoir de m’assurer que, finalement, les bonnes choses se produisaient chez FTX. J’aurais aimé être plus prudent.

Je veux vous donner une meilleure description de ce qui s’est passé – une description que j’aurais dû écrire du mieux que je l’ai comprise beaucoup plus tôt.

En rassemblant les choses récemment, en faisant des approximations – je n’ai pas accès à toutes les données pour l’instant pour obtenir des réponses précises – et en marquant tout sur le marché, quelle que soit la liquidité, je pense que les événements qui ont conduit à la panne ce mois-ci comprenaient :

1) Un effondrement des marchés ce printemps qui a entraîné une réduction d’environ 50 % de la valeur des garanties ;

un. ~ 60 milliards de dollars de garantie, ~ 2 milliards de passif -> ~ 30 milliards de dollars de garantie, ~ 2 milliards de passif

2) La majeure partie du crédit dans l’industrie s’assèche d’un coup ;

un. ~ 25 milliards de dollars de garantie, ~ 8 milliards de dollars de passif

3) Un krach concentré et hyper-corrélé en novembre qui a entraîné une nouvelle réduction d’environ 50 % de la valeur des garanties sur une très courte période de temps, au cours de laquelle il y avait très peu de liquidité côté offre sur le marché ;

un. ~ 17 milliards de dollars de garantie, ~ 8 milliards de passifs

4) Une ruée sur la berge déclenchée par les mêmes attentats en novembre ;

un. ~ 9 milliards de dollars de garantie

5) Alors que nous rassemblions tout frénétiquement, il est devenu clair que la position était plus grande que son affichage sur les administrateurs/utilisateurs, en raison des anciens dépôts fiduciaires avant que FTX n’ait des comptes bancaires :

un. ~ 9 milliards de dollars de garantie, ~ 8 milliards de dollars de passif

Je n’ai jamais voulu que cela se produise. Je n’ai pas réalisé toute l’étendue de la position de marge, ni l’ampleur du risque posé par un crash hyper-corrélé. Les prêts et les ventes secondaires étaient généralement utilisés pour réinvestir dans l’entreprise, y compris le rachat de Binance, et non pour de grandes quantités de consommation personnelle.

Je regrette profondément mon échec de surveillance. Rétrospectivement, j’aurais aimé que nous ayons fait beaucoup de choses différemment. Pour n’en nommer que quelques-uns :

a) être beaucoup plus sceptique vis-à-vis des grandes positions de marge

b) examiner des scénarios de stress test impliquant des crashs hypercorrélés et des runs simultanés sur la berge

c) faire plus attention aux processus fiat sur FTX

d) avoir un suivi continu du total des actifs livrables, du total des positions des clients et d’autres mesures de risque de base

e) Mettre en place plus de contrôles autour de la gestion des marges.

Et rien de tout ça ne change le fait que tout ça craint pour vous les gars, et ce n’est pas de votre faute, et j’en suis vraiment désolé. Je vais faire ce que je peux pour me rattraper auprès de vous et des clients, même si cela prend le reste de ma vie. Mais j’ai peur de ne pas pouvoir le faire.

Je tiens également à remercier ceux d’entre vous qui m’ont donné ce que je pense maintenant être le bon conseil sur les voies à suivre pour FTX après le crash. Vous aviez raison, bien sûr : je pense qu’un mois plus tôt, FTX était une entreprise florissante, rentable et innovante. Ce qui signifie que FTX avait toujours de la valeur, et cette valeur aurait pu aider à rendre tout le monde plus entier. Nous aurions probablement pu lever des fonds importants ; l’intérêt potentiel pour des milliards de dollars de financement est venu environ huit minutes après avoir signé les documents du chapitre 11. Entre ces fonds, les milliards de dollars de garantie que l’entreprise détenait encore et les intérêts que nous avions reçus d’autres parties, je pense que nous aurions probablement pu rendre une grande valeur aux clients et sauver l’entreprise.

Il aurait dû y avoir des changements, bien sûr : beaucoup plus de transparence et beaucoup plus de contrôles en place, y compris la surveillance de moi-même. Mais FTX était quelque chose de vraiment spécial, et vous avez tous contribué à le faire. Rien de ce qui s’est passé n’était de ta faute. Nous avons dû faire des appels très durs très rapidement. J’ai déjà été dans cette situation et j’aurais dû savoir que lorsque des choses merdiques nous arrivent, nous avons tous tendance à prendre des décisions irrationnelles. Une pression coordonnée extrême est venue, en désespoir de cause, pour déposer le bilan de l’ensemble de FTX – même des entités solvables – et malgré les réclamations d’autres juridictions. Je comprends cette pression et je compatis avec elle; beaucoup de gens avaient été plongés dans des circonstances difficiles qui n’étaient généralement pas de leur faute. J’ai cédé à contrecœur à cette pression, même si j’aurais dû savoir mieux; J’aurais aimé écouter ceux d’entre vous qui ont vu et voient encore la valeur de la plate-forme, ce qui était et est également ma conviction.

Peut-être y a-t-il encore une chance de sauver l’entreprise. Je crois qu’il y a des milliards de dollars d’intérêt réel de la part de nouveaux investisseurs qui pourraient servir à rendre les clients entiers. Mais je ne peux pas vous promettre que quoi que ce soit arrivera, parce que ce n’est pas mon choix. En attendant, je suis ravi de voir des mesures positives prises, comme la réactivation de LedgerX.

Je suis incroyablement reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour FTX au fil des ans, et je ne l’oublierai jamais.

—SBF”