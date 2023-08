Voici la douce nouvelle application d’appareil photo du Pixel 8 Pro

Les téléphones Pixel de Google et leurs appareils photo, une relation qui n’est presque jamais séparée d’une conversation sur la raison pour laquelle vous devriez en acheter un. Les caméras sont sans doute la raison n°1 ou n°2 pour laquelle les gens achètent les téléphones de Google, donc lorsque des changements sont à l’horizon, nous y prêtons attention. Nous pensons déjà qu’une mise à niveau matérielle se dirige vers le Pixel 8 Pro et nous voyons maintenant l’application de caméra mise à jour qui devrait l’accompagner.

Un nouveau rapport ce week-end présente une nouvelle application d’appareil photo Google Pixel censée fonctionner sur la série Pixel 8. Cette application ne montre pas une réinvention sauvage de ce que peut être une application pour appareil photo, mais elle apporte des changements significatifs qui obligeront les propriétaires de Pixel de longue date à en ajuster certains. Dans l’ensemble, je pense que tout cela ressemble à des améliorations.

Le plus grand changement à remarquer est le nouveau commutateur qui vous permet de basculer entre les modes photo et vidéo. Actuellement, l’application Appareil photo Pixel ne nécessite qu’un balayage ou un toucher dans le carrousel des modes au bas de l’application, mais cette nouvelle disposition vous permet de voir tous les modes photo ou tous les modes liés à la vidéo à la fois. C’est plutôt sympa.

Ainsi, lorsque vous avez le commutateur réglé sur photo, vous verrez une ligne de modes pour Portrait ou Night Sight ou Pano et ainsi de suite. S’il est réglé sur vidéo, les options passeront à Ralenti, Accéléré, Flou, etc. Au lieu d’afficher tous les modes disponibles et de se demander comment ils s’appliquent, vous pourrez bientôt savoir facilement si chaque mode est pour les photos ou vidéos.

Google sépare apparemment également l’exposition longue et le panoramique d’action en modes distincts plutôt qu’en un seul mode de mouvement. Ils donnent également à Cinematic Pan son propre mode.

Comme pour les autres changements de mise en page, le bouton des paramètres se déplace du coin supérieur gauche vers le coin inférieur gauche, à côté du commutateur photo/vidéo. Vous pouvez y accéder en glissant vers le haut si vous n’avez pas envie de tirer un muscle en l’atteignant dans le coin.

Et enfin, le commutateur selfie et les raccourcis de la galerie qui se trouvent de chaque côté du bouton de l’obturateur changent de position. Qui sait pourquoi, mais ils le sont. Préparez-vous à réentraîner cette mémoire musculaire.

Au cas où vous auriez manqué la couverture précédente, nous avons déjà publié des rendus du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro, une liste de spécifications et même un Pixel 8 Pro à l’état sauvage entre les mains d’une personne qui est probablement maintenant en difficulté .

Il est temps de s’exciter.

// Autorité Android