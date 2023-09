Voici la différence entre flexibilité et mobilité – et pourquoi c’est important

Promenez-vous dans la zone d’étirement de n’importe quelle salle de sport, et presque tout le monde utilise les mots « flexibilité » et « mobilité » de manière interchangeable. L’idée est que si vous vous étirez suffisamment, vous resterez souple, mobile et prêt à bouger.

Cependant, flexibilité et mobilité ne sont pas la même chose – et la flexibilité n’est pas toujours un bon indicateur de la mobilité. Cela signifie que vous pouvez être extrêmement flexible et capable de vous préparer facilement, mais que vous avez en réalité du mal à effectuer les mouvements de base et les tâches quotidiennes.

Comment ça marche? Pour comprendre, il est important de d’abord reconnaître ce que sont réellement la flexibilité et la mobilité, explique Rachel Cosgrove, spécialiste certifiée en force et en conditionnement physique, copropriétaire de Results Fitness à Santa Clarita, en Californie.

Elle explique que la flexibilité est la capacité d’un muscle à s’étirer temporairement en cas de besoin. Pensez-y comme à un élastique. Si vous tirez sur les deux extrémités et qu’il s’étire comme n’importe quel bon élastique, il est flexible. S’il ne s’étire pas (j’espère qu’il ne se casse pas), il est inflexible. C’est la même chose avec les muscles, qui possèdent en fait des composants élastiques conçus pour aider le muscle à s’étirer.

Pendant ce temps, la mobilité est la capacité d’une articulation à se déplacer activement dans l’amplitude de mouvement prévue, explique Cara Ann Senicola, physiothérapeute à l’Hospital for Special Surgery de New York. Par exemple, si vous pensez à l’articulation de votre épaule, qui a la forme d’une rotule, elle est conçue de manière à ce que vous puissiez déplacer votre bras vers l’avant, vers l’arrière, d’un côté à l’autre et en cercles. Si elle peut bouger comme elle le devrait, l’articulation a une mobilité saine. Toutefois, si vous ne pouvez pas vous déplacer dans toutes ces directions – peut-être que vous ne pouvez pas garder vos bras près de vos oreilles lorsque vous levez les bras au-dessus de votre tête – c’est un manque de mobilité. Et cela peut augmenter votre risque de blessure ou de problèmes de mouvement plus importants à l’avenir.

En termes simples, la flexibilité est la capacité d’un muscle à s’étirer. La mobilité est la capacité d’une articulation à bouger.

Quel rapport entre flexibilité et mobilité ?

«Pour avoir une bonne mobilité articulaire, la flexibilité musculaire est impérative», explique Senicola. Après tout, vos ischio-jambiers doivent s’étirer pour que vous puissiez toucher vos orteils. « Mais il existe une idée fausse selon laquelle le manque de mobilité est uniquement dû à des limitations de flexibilité musculaire ou à une perte de longueur naturelle du muscle. » Elle note qu’une personne peut avoir une grande flexibilité tout en ayant une faible mobilité.

En effet, la flexibilité musculaire n’est qu’un des nombreux facteurs déterminant la façon dont une articulation donnée bouge. Le principal déterminant de la façon dont une articulation donnée bouge est sa structure – la forme de ses os, la manière dont ils se rencontrent et la façon dont les ligaments et les tendons de l’articulation se connectent à ces os, dit-elle. Effectuez une radiographie et les articulations de deux personnes ne sont pas exactement identiques. C’est OK. Chaque personne est construite avec une amplitude de mouvement différente.

Cependant, lorsque quelqu’un n’est pas en mesure d’accéder à cette amplitude de mouvement, c’est un problème. Et, fait intéressant, pour la plupart des gens, les difficultés à effectuer certains mouvements, comme toucher leurs orteils, ne sont pas dues à un manque de flexibilité.

« Les muscles peuvent avoir une bonne flexibilité mais être hyperactifs (hypertoniques) car ils tentent de compenser un manque de stabilité ailleurs », explique Senicola. « Les muscles qui traversent plusieurs articulations sont des muscles qui ont tendance à nous déplacer. Les muscles stabilisateurs ont tendance à ne traverser qu’une seule articulation. Lorsque les stabilisateurs ne font pas bien leur travail – ou que la posture d’une personne ne lui permet pas de faire son travail – les muscles moteurs tentent de se stabiliser. Mais comme ils traversent plusieurs articulations, ils finissent par limiter la mobilité articulaire.

Ces ischio-jambiers en sont un excellent exemple, et beaucoup de gens se plaignent du fait que des ischio-jambiers serrés les empêchent de toucher leurs orteils. Souvent, cependant, les ischio-jambiers ne sont pas réellement inflexibles. Ils sont hyperactifs. En effet, si les muscles stabilisateurs d’une personne ne sont pas assez forts pour maintenir le bassin dans un bon alignement – ​​ou si une personne a une mauvaise posture – l’avant du bassin s’incline vers le sol. En conséquence, l’arrière du bassin s’incline vers le haut. Un signe courant de cette « inclinaison antérieure du bassin » est un creux important dans le bas du dos.

Cependant, les ischio-jambiers s’attachent à l’arrière du bassin. Lorsque l’arrière du bassin s’incline vers le haut, il tire et étire les ischio-jambiers qui, à leur tour, reculent. Et maintenant, vous avez un muscle hyperactif qui est déjà étiré au maximum. Lorsque vous essayez de toucher vos orteils, ils ne peuvent tout simplement plus s’étirer.

Comment améliorer votre mobilité

Lorsque l’on comprend le lien entre flexibilité et mobilité, il devient clair que les exercices d’étirement font partie de l’équation de la mobilité. Pour améliorer la mobilité, il est également important d’entraîner les muscles stabilisateurs du corps (tels que ceux du tronc), d’effectuer des exercices qui font parcourir à vos articulations une gamme complète de mouvements et de travailler consciemment à l’amélioration de votre posture, explique Senicola. Cosgrove note que la libération myofasciale, telle que le roulement de mousse, peut également contribuer à favoriser la mobilité.