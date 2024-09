Voici la différence de prix entre le Snapdragon 8 Gen 4 et le Dimensity 9400

MediaTek dévoilera son prochain chipset phare, le Dimensity 9400, le 9 octobre. Puis, quelques jours plus tard, Qualcomm dévoilera son Snapdragon 8 Gen 4 (qui pourrait plutôt s’appeler Snapdragon 8 Elite). Pour l’année prochaine, ce seront les principaux chipsets pour les appareils Android, et de nombreux fabricants de smartphones ont récemment dû faire le choix très difficile de déterminer lequel choisir pour leurs prochains appareils.

Cette décision peut ou non avoir été en partie influencée par les prix. Selon un fuiteur chinois prolifique Station de discussion numériquele Snapdragon 8 Gen 4 est nettement plus cher que son homologue MediaTek.

DCS dit que le Dimensity 9400 peut être acheté pour environ 155 $, tandis que le Snapdragon 8 Gen 4 coûte la somme énorme de 190 $. Il s’agit de prix indicatifs ; d’ailleurs, certains fabricants de smartphones peuvent être en mesure de négocier des montants nettement meilleurs en fonction du nombre de smartphones qu’ils commandent.

Le Snapdragon est plus de 20 % plus cher, et pour de nombreux appareils, cela pourrait faire une différence dans leur prix même. Les deux prochains SoC seraient tous deux des bêtes absolues en termes de performances, surpassant facilement tout autre chipset jamais conçu pour les appareils Android.

Il reste cependant à voir s’ils parviendront à éclipser même la série A18 d’Apple. On ne sait toujours pas exactement comment ils se comporteront les uns par rapport aux autres, mais nous sommes sûrs que beaucoup plus d’essais de référence seront divulgués dans les prochains jours, alors restez à l’écoute.

Source (en chinois)