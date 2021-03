Il y a 16 sankars exécutés dans la religion hindoue, de la naissance à la mort. Mundan Sanskar est le 8e sanskar dans lequel la tête de l’enfant est rasée. On pense que raser les cheveux de l’enfant le libère du karma de ses dernières années. Non seulement sur le plan religieux, mais aussi sur le plan médical, on pense qu’il est bénéfique pour la santé d’un enfant. Le Mundan Sanskar est exécuté généralement les années impaires pour un garçon, comme 3, 5 ou 7 ans et les années paires pour une petite fille. On dit que Mundan Sanskar donne à l’enfant une bonne santé, la prospérité et la bonne chance.

Selon les écritures hindoues, Mundan Sanskar joue un rôle important dans la vie d’un enfant car il revit la chaleur de son corps interne et garde sa tête fraîche et stimule la croissance de ses nerfs et de son cerveau. On pense également qu’il est utile pour réduire les maux de tête causés par l’apparition des premières dents des bébés. Il aide également à favoriser une bonne et saine croissance des cheveux.

Le Mundan Sanskar est un rituel de bon augure qui doit être effectué les jours propices dans un muhurat approprié pour des résultats favorables. Selon le calendrier hindou, il devrait être exécuté pendant les mois uttarayans à savoir, Chaitra, Vaishakha, Jyeshtha, Ashadha, Magha et Phalguna. Cependant, il est dit d’éviter Mundan de premier-né pendant Jyeshtha et à Ashadha, et il est conseillé de les exécuter avant Devshayani Ekadashi.

Dwitiya, Tritiya, Panchami, Saptami, Dashmi, Ekadashi et Trayodashi sont censés être les tithis propices à ce rituel, tandis que lundi, mercredi, jeudi et vendredi sont les jours propices.Les nakshatra propices sont Mrigashira, Ashwini, Pushitraya, Hasta, Punarvasu, Ch , Swati, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha et Jyeshtha.

Voici les muhurats de bon augure pour Mundan Sanskarin au mois de mars:

Le premier muhurat de bon augure tombera le 24 mars de 6h21 à 23h13. Le jour sera Shukla Paksha Dashami tithi de Phalguna Maas et Nakshatra sera Pushya. La deuxième date propice est le 29 mars, qui tombe sur Krishna Paksha Prtipada Tithi de Chaitra Maas. Le nakshatra sera Hasta.

Dates et horaires de Muhurat Source: Astrosage.com