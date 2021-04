Dans la religion hindoue, 16 sanskars sont exécutés à partir du moment où un individu est né jusqu’à sa mort. Et Mundan Sanskar, également connu sous le nom de Tonsure, marque le 8ème sanskar dans lequel la tête de l’enfant est rasée pour la première fois après la naissance. Selon les croyances, raser les cheveux de l’enfant le libère du karma de la vie passée. Il est même considéré comme bénéfique pour la santé de l’enfant et apporte prospérité et bonne chance.

La cérémonie est connue pour avoir de nombreux avantages, même scientifiquement. Il existe diverses bactéries nocives dans l’utérus qui se coincent sur les cheveux d’un nourrisson et ne peuvent pas être éliminées même après plusieurs lavages. Par conséquent, le rasage de la tête les supprime et conduit à une croissance saine et bonne des cheveux. La température du corps devient également normale et contribue donc à une bonne croissance mentale et physique.

Habituellement, les années impaires comme 3, 5 ou 7 sont décidées pour exécuter le Mundan Sanskar pour le garçon tandis que les années paires sont choisies pour les filles. Pour chaque occasion spéciale, le shubh muhurat ou les dates et heures propices sont considérés pour effectuer les rituels.

La cérémonie Mundan doit être effectuée pendant les mois uttarayans, c’est-à-dire Chaitra, Vaishakha, Jyeshtha, Ashadha, Magha et Phalguna, selon le calendrier hindou. Aussi, la cérémonie doit être évitée pendant Jyeshtha et à Ashadha, et il est conseillé de la réaliser avant Devshayani Ekadashi.

Ceux qui prévoient d’organiser une cérémonie Mundan en avril peuvent vérifier les shubh muhurats et les dates pour la même chose.

7 avril 2021: La journée est le mercredi et le moment le plus propice pour organiser la fête est entre 06h05 et 04h30 le 8 avril.

19 avril 2021: Le meilleur moment pour effectuer le rituel mondain le lundi 19 avril est de 05h52 à 00h02 le 20 avril.

26 avril 2021: De 12 h 46 à 7 h 45 le 27 avril, les rituels peuvent être exécutés.

29 avril 2021: La journée est le jeudi et de 14h30 à 22h12, une cérémonie mondaine peut être organisée.

Dates et horaires de Muhurat Source: Astrosage.com