Les brahmanes et les Vaishya exécutent Karnavedha à l’aide d’une aiguille en argent, tandis que Shudra utilise une aiguille en fer et Kshatriya a besoin d’une aiguille en or. À certains endroits, les brahmanes, les Kshatriyas et les Vaishyas exécutent le rituel avec une aiguille pointue et se font percer l’oreille.

Karnavedha, ou perçage des oreilles, est l’un des 16 sanskars interprétés par les hindous au cours de la vie d’une personne. C’est un rituel important qui est généralement effectué à l’époque de Mundan ou aksharabhyasam, c’est-à-dire vidhyarambham. Lors de la cérémonie, l’oreille d’un enfant est percée et une paire d’ornements est portée. Le rituel a une signification aussi bien religieuse que médicale. On pense qu’il stimule la circulation sanguine dans les nerfs passant par les oreilles et le cerveau. Il augmente la puissance auditive ainsi que la capacité mentale et prévient également de nombreuses maladies.

