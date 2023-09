Voici la date de sortie du Pixel 8 Pro

De quoi reste-t-il à parler à Google lors de son événement Pixel 8 le 4 octobre ? Jusqu’à il y a quelques heures, c’était eux qui pouvaient nous dire quand les commandes pourraient être expédiées, mais nous sommes presque sûrs de savoir maintenant quand ce sera également le cas.

Les opérateurs commencent à glisser avec les détails de lancement de leurs Pixel 8 et Pixel 8 Pro, comme Three en Irlande, qui a commencé à permettre aux gens de manifester leur intérêt pour les deux téléphones plus tôt dans la journée. Cette page d’inscription nous indique quand les précommandes ouvrent et aussi quand ces commandes arriveront au plus tôt.

Le 12 octobre est le jour de sortie des Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Les précommandes ouvriront en effet le 4 octobre, probablement quelques minutes après avoir été révélées par Google, les commandes étant ensuite expédiées et/ou arrivant 8 jours plus tard. C’est un retournement de situation rapide.

Présentation du nouveau Google Pixel 8 – bientôt disponible chez Three 🥳 Doté de l’IA de Google et de l’appareil photo Pixel le plus avancé à ce jour, vous ne voulez pas manquer ce lancement 👀 Enregistrez votre intérêt aujourd’hui et courez la chance de gagner un tout nouveau Google Pixel 8 🤩https://t.co/pGrR6vK2XY pic.twitter.com/9ce71rAlRm – Trois Irlande (@ThreeIreland) 26 septembre 2023

Récapitulons ce à quoi nous nous attendons le 4 octobre après que Google ait présenté pleinement les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Vous devez préparer au moins 699 $ pour une précommande de Pixel 8, puis 899 $ ou 999 $ pour un Pixel 8 Pro. Si vous optez pour un Pixel 8 Pro, Google vous offrira très probablement une Pixel Watch 2 gratuite en bonus de précommande. Nous ne savons pas encore si le Pixel 8 aura son propre bonus ou non.

Vous n’avez toujours pas décidé si vous allez précommander ? Eh bien, n’hésitez pas à parcourir toutes les spécifications améliorées du Pixel 8, à passer en revue tous les nouveaux modes et fonctionnalités amusants de l’appareil photo, puis à choisir parmi l’une de ces couleurs.

// Trois