Voici la compétence n ° 1 pour élever des enfants très résilients, selon un expert en parentalité et neuropsychologue

J’ai passé deux décennies à faire des recherches sur neuroscience de la résilience . En parcourant le monde et en partageant mes recherches, les parents venaient souvent me voir et me demandaient : « Comment puis-je utiliser vos découvertes pour élever des enfants résilients ? »

Réglez une minuterie sur cinq minutes et demandez à votre enfant de s’inquiéter de tous les aspects de sa préoccupation. Ils peuvent même écrire toutes leurs angoisses. Puis, une fois la période terminée, demandez-leur de libérer les soucis et de ne plus y penser.

C’est là que vos enfants peuvent garder leurs soucis. Demandez à votre enfant de le décorer, puis notez chaque angoisse sur un morceau de papier et rangez-les dans le contenant. Dites-leur qu’une fois dans la boîte, il n’y a plus besoin d’y penser.

Pendant ce vol en montgolfière, nous nous sommes envolés sans problème. Mais quand il était temps d’atterrir, il n’y avait pas de vent du tout. Nous étions simplement suspendus là, au-dessus des autoroutes et des maisons, et notre carburant commençait à manquer.

Alors que le pilote discutait de son nouveau plan d’atterrissage, Samson s’est tourné vers moi et m’a dit : « Est-il temps de paniquer ?

J’ai répondu avec un sourire: « Non. Ce n’est pas le moment de paniquer. Mais s’il y a une vraie raison de paniquer, vous serez le premier à le savoir. »

Ensuite, j’ai renforcé pour Samson ce qui s’était bien passé : nous avons atterri en toute sécurité et avons pu voir une vue incroyable. Je lui ai dit que même s’il était anxieux, cela s’est finalement avéré être une expérience formidable.

Et maintenant, il a toujours quelque chose à retenir qui peut l’aider à se sentir plus confiant et résilient à l’avenir.

Taryn Marie Stejskal est le fondateur de la Institut de leadership en résilience et auteur de « Les 5 pratiques des personnes hautement résilientes : pourquoi certaines s’épanouissent quand d’autres se replient. » Elle a été responsable du développement du leadership exécutif et de la stratégie des talents chez Nike et responsable du développement du leadership mondial chez Cigna. Titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat de l’Université du Maryland, elle a effectué des stages pré et postdoctoraux en neuropsychologie au Virginia Commonwealth University Medical Center. Suivez Taryn sur Twitter et Instagram.

